Такие замки необходимо будет устанавливать на автомобили тех, кто был пойман за управление машиной подшофе.

Сейм Литвы принял поправки в "антиалкогольное" законодательство, которое вступит в силу с 2020 года. Согласно им, водитель, который был пойман за рулем пьяным, сможет выбирать – заплатить больший штраф или через некоторое время получить право управления автомобилем с "антиалкогольным" замком. Такое устройство не даст завести машину, если в выдохе водителя зафиксированы пары алкоголя.

Законодательство также будет предусматривать специальное право вождения для таких нарушителей только тех авто, которые имеют "антиалкогольные" замки.

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В общем, Литва является девятым государством-членом ЕС, которое ввело программу на основе алкогольной блокировки для реабилитации нарушителей, употребляющих алкоголь за рулем.

За последние годы эта балтийская страна сделала значительные шаги в направлении улучшения безопасности дорожного движения, уменьшив ежегодное количество смертей на дорогах на 43% с 2010 года. Это является вторым лучшим показателем, характеризующим динамику снижения смертности на дорогах среди стран ЕС. Начиная с 2001 года, смертность снизилась на 76%.

Среди других мер Литва ввела нулевую толерантность к вождению под воздействием алкоголя для водителей коммерческого транспорта и начинающих водителей.

Напомним, сколько можно выпить за рулем