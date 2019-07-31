Такі замки необхідно буде встановлювати на автомобілі тих, хто був спійманий за керування машиною напідпитку.

Сейм Литви прийняв поправки в "антиалкогольне" законодавство, яке вступить в силу з 2020 року. Згідно з ним, водій, котрий був спійманий за кермом напідпитку, зможе обирати – заплатити більший штраф чи через деякий час отримати право керування автомобілем з "антиалкогольним" замком. Такий пристрій не дасть завести машину, якщо у видиху водія зафіксовано пари алкоголю.

Законодавство також буде передбачати спеціальне право водіння для таких порушників лише тих авто, які мають "антиалкогольні" замки.

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Загалом, Литва є дев'ятою державою-членом ЄС, яка запровадила програму на основі алкогольного блокування для реабілітації порушників, що вживають алкоголь за кермом.

За останні роки ця балтійська країна зробила дуже значні кроки в напрямку покращення безпеки дорожнього руху, зменшивши щорічну кількість смертей на дорогах на 43% з 2010 року. Це є другим найкращим показником, що характеризує динаміку зниження смертності на дорогах серед країн ЄС. Починаючи з 2001 року, смертність знизилася на 76%.

Серед інших заходів Литва також запровадила нульову толерантність до водіння під впливом алкоголю для водіїв комерційного транспорту та водіїв-початківців.

Нагадаємо, скільки можна випити за кермом.