Віднедавна безпекою наших дітей перейнялися й українські ПДР, де з’явилося поняття дитячої утримуючої системи. Деякі з цих систем в народі називають бустером – як ними користуватися?

Почати треба з того, що Правила дорожнього руху України дозволяють перевозити дітей на зріст менших за 145 см лише у дитячих утримуючих системах (п. 21.11 – 21.16). Щодо віку обмежень немає.

До віку дитини можливість використання сидіння-бустера українське законодавство ніяк не прив’язує

Що таке ця система (ДУС), в ПДР конкретно не обумовлено, говориться лише, що вона має використовувати паси безпеки або інші системи з’єднання (певно, йдеться про Isofix та LATCH) та “відповідати вимогам чинних в Україні правил і нормативів”.

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Також в ПДР сказано, що дитячі утримуючу систему слід використовувати згідно інструкції та інструкції автомобіля, а також – “відповідати масі та зросту дитини, яка у ній перевозиться”.

Для кого бустер

Ось починаючи з пункту про масу та зріст маленького пасажира ми можемо говорити про так звані бустери – менший пасажир легко поміщається у дитяче крісло з його високою спинкою та лопухами для захисту голови. Фактично бустер – це тверда подушка, підкладка під дитину, схожа на нижню частину дитячого крісла без спинки. Її завдання – організувати взаємне розташування малюка та паса безпеки так, щоб він проходив по визначених зонах тіла дитини. Адже дуже небезпечно, якщо під час аварії пасок з’їде з плеча на шию або з тазової зони на живіт (нижня гілка ременя).

Призначення бустера – спрямувати паси безпеки так, щоби вони проходили через певні зони на тілі дитини

Взагалі, треба розуміти, у чому суть бустера (та й дитячого крісла в цілому) у випадку з більш-менш дорослою дитиною? Ці пристрої допомагають всадити дитину так, щоб при ДТП штатний ремінь безпеки втримав її на місці, не задавивши і давши вислизнути під пасом або поверх нього. Тому ПДР і вимагають перевозити більш-менш великих пасажирів (1 м 45 см – це аж ніяк не малюк) за допомогою того чи іншого ДУС, хоча вони цілком могли б пристебнутися штатним дорослим ременем.

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Виробники дитячих автокрісел для пасажирів-підлітків випускають ДУСи вікової групи “3” – для дітей ростом не нижче 125 см та вагою до 22 кг. Раніше (до 2017 р.) це була група “2–3”, розрахована на пасажира вагою від 15 кг до 36 кг. Чесно кажучи, навряд чи патрульний поліцейський буде важити вашого нащадка або міряти зріст рулеткою, але ж для безпеки вашої дитини за її правильним розташуванням в машині маєте слідкувати ви самі. Зазначимо, що повноцінне крісло краще захищає дитину у випадку ДТП, і чим менше ваш малюк, тим більше йому потрібне саме крісло.

В деяких преміальних моделях автомобіля штатні сидіння можуть трансформуватися у крісло для підлітка

Як вибирати бустер для дитини

Правильний пристрій має бути міцним, жорстким завдяки внутрішньому каркасу. Головне ж, щоб він вірно розташовував паси безпеки на тілі пасажира.

Щодо згаданого вище пункту про відповідність “вимогам чинних в Україні правил і нормативів”, скажемо лише, що і для вас, і для поліцейських може бути аргументом відповідність виробу європейському стандарту ЕСЕ R44 або ECE R129 (i-size). Сертифіковані за цими стандартами бустер або крісло мають відповідну наклейку. До речі, згідно з більш новим стандартом ECE R129 під ДУС для дітей вище 1 метра розуміють не бустери звичного виду, а крісла зі спинкою – хоча і без бокового захисту.

Згідно українських ПДР бустер може біти встановлений лише на одному із задніх сидінь.

Рекомендація Авто 24

Бустер – не крісло, сам по собі він коштує недорого, тому не варто економити на ньому. Намагайтеся купувати брендовий виріб з усіма сертифікаціями, адже від нього може залежати благополуччя вашої родини. І ще один момент: при купівлі ДУС візьміть до уваги міркування самого пасажира, який буде в ньому сидіти. Адже на незручному або некрасивому бустері дитина близького до підліткового віку може просто відмовитися їздити.

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