Недавно безопасностью наших детей прониклись и украинские ПДД, где появилось понятие детской удерживающей системы. Некоторые из этих систем в народе называют бустерами – как ими пользоваться?

Начать надо с того, что Правила дорожного движения Украины позволяют перевозить детей ростом меньше 145 см только в детских удерживающих системах (п. 21.11 – 21.16). По возрасту ограничений нет.

К возрасту ребенка возможность использования сиденья-бустера украинское законодательство никак не привязывает

Что такое эта система (ДУС), в ПДД конкретно не оговорено, говорится лишь, что она должна использовать ремни безопасности или другие системы соединения (вероятно, речь идет о Isofix и LATCH) и "отвечать требованиям действующих в Украине правил и нормативов".

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Также в ПДД сказано, что детскую удерживающую систему следует использовать согласно ее инструкции и инструкции автомобиля, а также – "отвечать массе и росту ребенка, который в ней перевозится".

Для кого бустер

Вот начиная с пункта о массе и росте маленького пассажира мы можем говорить о так называемых бустерах. Если маленький пассажир легко помещается в детское кресло с его высокой спинкой и лопухами для защиты головы, то более рослый в такое кресло уже не поместится. Фактически бустер – это твердая подушка, подкладка под ребенка, похожая на нижнюю часть детского кресла без спинки. Ее задача – организовать взаимное расположение малыша и ремня безопасности так, чтобы он проходил по определенным зонам тела ребенка. Ведь очень опасно, если при аварии ремень сместится с плеча на шею или с тазовой зоны на живот (нижняя ветвь ремня).

Назначение бустера – направить ремни безопасности так, чтобы они проходили через определенные зоны на теле ребенка

Вообще, надо понимать, в чем суть бустера (и детского кресла в целом) в случае с более или менее взрослым ребенком? Эти устройства помогают усадить ребенка так, чтобы при ДТП штатный ремень безопасности удержал его на месте, не задушив и не дав поднырнуть под ремнем или поверх него. Поэтому ПДД и требуют перевозить более или менее крупных пассажиров (1 м 45 см – это отнюдь не малыш) с помощью той или иной ДУС, хотя они вполне могли бы пристегнуться штатным взрослым ремнем.

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Производители детских автокресел для пассажиров-подростков выпускают ДУСы возрастной группы "3" – для детей ростом не ниже 125 см и весом до 22 кг. Ранее (до 2017 г.) это была группа "2-3", рассчитаная на пассажира весом от 15 кг до 36 кг. Честно говоря, вряд ли патрульный полицейский будет взвешивать вашего сына или мерить рост рулеткой, но для безопасности вашего ребенка за его правильным расположением в машине должны следить вы сами. Отметим, что полноценное кресло лучше защищает ребенка в случае ДТП, и чем меньше ваш малыш, тем больше ему нужно именно кресло.

В некоторых премиальных моделях автомобиля штатные сиденья могут трансформироваться в кресло для подростка

Как выбирать бустер для ребенка

Правильное устройство должно быть прочным, жестким благодаря внутреннему каркасу. Главное же, чтобы он правильно располагал ремни безопасности на теле пассажира.

Насчет упомянутого выше пункта о соответствии "требованиям действующих в Украине правил и нормативов", скажем только, что и для вас, и для полицейских может быть аргументом соответствие изделия европейскому стандарту ЕСЕ R44 или ECE R129 (i-size). Сертифицированные по этим стандартам бустеры или кресла имеют соответствующую наклейку. Кстати, согласно более новому стандарту ECE R129 под ДУС для детей выше 1 метра понимается не бустер привычного вида, а кресло со спинкой – хотя и без боковой защиты.

Согласно украинским ПДД бустер может быть установлен только на одном из задних сидений

Рекомендация Авто 24

Бустер – не кресло, сам по себе он стоит недорого, поэтому не нужно экономить на нем. Старайтесь покупать брендовое изделие со всеми сертификациями, ведь от него зависит благополучие вашей семьи. И еще один момент: при покупке ДУС примите во внимание мнение самого пассажира, который будет в нем сидеть. Ведь на неудобном или некрасивом бустере ребенок близкого к подростковому возрасту может просто отказаться ездить.

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