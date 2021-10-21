Жесткий приговор для любителя нарушать скоростной режим на дороге.

Во время оглашения приговора судья Энн Боллахер заявила, что “быстрая машина – это не игрушка, а оружие”. Кроме ультиматума с продажей автомобиля, нарушитель получил еще и штраф в 7000 евро.

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Германия с ее скоростными автобанами считается настоящим раем для автомобилистов, однако на обычных дорогах нарушение установленного лимита скорости грозит огромными штрафами.

В небольшом немецком городке Людвигсбург, близ Штутгарта, 23-летний парень в компании друзей хвастался своим спорткаром BMW 4-Series, выписывая круги в заносе на брусчатке центральной площади. Полиции это шоу не понравилось, и правоохранители попытались остановить нарушителя, но стритрейсер начал убегать. Завязалась погоня, но вскоре полиция отстала. Офицеры позже заявили, что они “выжали все 194 лошадиных силы из двигателя своего автомобиля, но не смогли догнать нарушителя”. Кроме того, дальнейшее преследование несло риск для людей на улицах.

Водитель BMW гнал быстрее 100 км/ч по узким городским улицам, несколько раз выезжал на тротуар и пересекал перекресток на красный свет.

В конце концов, нарушителя все же удалось задержать силами нескольких патрульных экипажей. Он заявил правоохранителям, что на него нашло какое-то помутнение. Он перепугался, увидев патрульную машину, запаниковал и бросился бежать, но позже одумался. В суде мужчина полностью признал вину и заявил в свою защиту, что находился в стрессовом состоянии, поскольку из-за пандемии потерял работу.

Приговор суда оказался крайне жестким. Он был лишен водительского удостоверения на полгода, обязан выплатить штраф в 7000 евро и продать свой автомобиль в течение трех месяцев. В противном случае автомобиль будет конфискован.