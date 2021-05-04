Профессиональный водитель разогнал новейший суперкабриолет Audi R8 Spyder Performance до максимальной скорости.

Немецкий суперкар достиг скорости в 100 километров в час за 3,37 секунды после старта, согласно показателям приборов в новом видео от YouTube-канала Automann-TV.

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Немецкий брат Lamborghini Huracan также показал отличную динамику ускорения 0 – 200 километров в час, для этого R8 2019 понадобилось чуть больше 10 секунд, а ускорение 100 – 200 километров в час заняло почти 7 секунд.

Полученные цифры довольно точно совпадают с паспортными показателями Audi R8 Spyder Performance, по которым спринт от 0 до 100 километров в час должен занимать 3 секунды, а максимальная скорость составляет 331 километр в час. В видео же водителю удалось разогнать кабриолет до 335 километров в час, как указано на спидометре.

R8 оснащен атмосферным мотором V10 объемом 5,2 литра, отдача которого составляет 620 лошадиных сил и 580 ньютон-метров. В четвертом квартале 2018 года спорткар получил обновление внешности, модернизированную подвеску, которая улучшает управляемость, модернизированный гидроусилитель руля, дополнительный динамический рулевой механизм, а также улучшенную систему электронного контроля устойчивости (ESC).