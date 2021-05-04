Професійний водій розігнав найновіший суперкабріолет Audi R8 Spyder Performance до максимальної швидкості.

Німецький суперкар досяг швидкості у 100 кілометрів на годину за 3,37 секунди, після старту, згідно з показниками приладів у новому відео від YouTube-каналу Automann-TV.

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Німецький брат Lamborghini Huracan також показав чудову динаміку прискорення 0–200 кілометрів на годину, для цього R8 2019 знадобилось трохи більше 10 секунд, а прискорення 100–200 кілометрів на годину зайняло майже 7 секунд.

Отримані цифри досить точно збігаються з паспортними показниками Audi R8 Spyder Performance, за якими спринт від 0 до 100 кілометрів на годину має займати 3 секунди, а максимальна швидкість становить 331 кілометр на годину. У відео ж водію вдалось розігнати кабріолет до 335 кілометрів на годину, як вказано на спідометрі.

R8 оснащений атмосферним мотором V10 об’ємом 5,2 літра, віддача якого становить 620 кінських сил і 580 ньютон-метрів. У четвертому кварталі 2018 року спорткар отримав оновленя зовнішності, модернізовану підвіску, що покращує керованість, модернізований гідропідсилювач керма, додатковий динамічний рульовий механізм, а також покращену систему електронного контроля стійкості (ESC).