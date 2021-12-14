Немецкие автобаны без ограничения максимальной скорости для многих являются символом свободы и визитной карточкой Германии. Однако деятельность экоактивистов ставит под угрозу даже этот традиционный строй.

Любовь немцев к своим автомобилям не знает предела: машина в Германии есть почти у каждой семьи. Журналистка DW Рэйчел Стюарт собрала все, что стоит знать о немцах, их автомобилях и дорогах.

Читайте также Немецкие авто: ищем недостатки в подержанных авто из Германии

Немец Карл Бенц считается изобретателем современного автомобиля. Его жена Берта Бенц первой совершила поездку на машине, когда отвезла своих двух сыновей из Маннгейма в Пфорцгейм в 1888 году.

Будущий канцлер Германии, а тогдашний мэр Кельна Конрад Аденауэр был ответственен за первый отрезок автобана в Германии – между Кельном и Бонном.

Однако сейчас безлимитные автобаны – болезненная тема для многих немцев. Экоактивисты стремятся добиться ограничения скорости на них, чтобы “уберечь планету”. И что хуже всего – в своих попытках они не одиноки.