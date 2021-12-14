Німецькі автобани без обмеження максимальної швидкості для багатьох є символом свободи та візитною карткою Німеччини. Проте діяльність екоактивістів ставить під загрозу навіть цей традиційний устрій.

Любов німців до своїх автомобілів не знає меж: машина у Німеччині є майже у кожній родині. Журналістка DW Рейчел Стюарт зібрала все, що варто знати про німців, їхні автівки та дороги.

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Майбутній канцлер Німеччини, а тодішній мер Кельна Конрад Аденауер був відповідальний за перший відрізок автобану в Німеччині - між Кельном і Бонном.

Однак зараз безлімітні автобани – болюча тема для багатьох німців. Екоактивісти прагнуть домогтись обмеження швидкості на них аби “вберегти планету”. І що найгірше – у своїх спробах вони не одинокі.

Близько 70% автомагістралей Німеччини не мають обмеження швидкості. Але мало хто їздить по ним швидко. Зазвичай швидкість руху складає близько 120 кілометрів на годину.

Також на безлімітних автобанах досить суворі правила щодо рядності – необхідно триматися правої смуги, а у ліву можна виїздити лише для випередження. Випередження по правій смузі, на відміну від України, заборонено.

У заторах німецькі водії формують “смугу порятунку”, щоб поліція або швидка допомога могла без проблем проїхати.