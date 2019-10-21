Німеччина виступила проти обмеження швидкості на автобанах. Зокрема, Бундестаг відхилив законопроект партії Зелених про введення швидкісного ліміту в 130 км/год на всіх автобанах Німеччини.

Пропозиція встановити обмеження швидкості на останніх "безлімітних" європейських магістралях було відхилено. Бундестаг проголосував проти законопроекту партії Зелених, який пропонував федеральному уряду встановити обмеження швидкості в 130 км / ч на всіх швидкісних автомагістралях Німеччини протяжністю 13 009 кілометрів.

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Зрозуміло, ці пропозиція спочатку здавався дуже дивною в країні, де відсутність будь-яких обмежень швидкості на автобанах лежить в основі переваги німецького автопрому. Депутати з партії Зелених, втім, були категорично з цим не згодні і називали відсутність швидкісних лімітів "божевіллям".

На їхню думку, це провокувало водіїв здійснювати різні необдумані вчинки, що призводять до дорожньо-транспортних пригод з великою кількістю жертв, а також неабияк забруднювало атмосферу підвищеними викидами вуглекислого газу.

Тим часом, міністр транспорту Німеччини заявив, що введення єдиного обмеження швидкості "суперечить здоровому глузду". На сьогоднішній день швидкісний ліміт діє приблизно на третині автобанів країни, не рахуючи введення тимчасових обмежень у випадку ремонтів дорожнього покриття або несприятливу погоду.

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