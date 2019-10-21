Інтернет рясніє публікаціями про відстрочення "драконівських" штрафів для євроблях. Але як виявилось це не зовсім так. Зараз "євробляерів" фактично змушують розмитнювати авто або платити величезні штрафи.

Прочитавши в Мережі ці публікації із заголовками "Драконівські штрафи відтерміновано" деякі власники "євроблях" спробували вивезти ці "євробляхи" за кордон. Як наслідок – отримали на кордоні протоколи і залишили авто на кордоні.

Читайте також: В парламенті вважають недоцільним відтерміновувати екологічні норми Євро-6 до 2025 року

Дійсно, для деякої категорії осіб штрафи за перевищення терміну перебування в Україні автомобілів з іноземною реєстрацією відтерміновано до 31 грудня 2019 року. Проте це стосується не всіх!

Відтермінування застосовується лише за умови здійснення митного оформлення автомобілів для їх вільного обігу на митній території України, тобто за умови розмитнення (Закон від 12.09.2019 №73-IX).

В інших випадках, якщо автомобіль не розмитнено, а вивозиться за межі митної території України, штрафи застосовуються за "новими" розмірами.

Зокрема, перевищення строку тимчасового ввезення чи транзиту більше ніж на тридцять діб, а так само втрата цих автомобілів, на даний час передбачає штраф 170 000 грн. або їх конфіскацію (ч.6 ст.481 та ч.6 ст.470 Митного кодексу).

Читайте також: Олег Гладковський: "євробляхи" та майбутнє українського автопрому

Наразі під час перетину кордону митниця масово виписує протоколи на "євробляхи", ввезені в режимі "Транзит", які громадяни вивозять "назад" за кордон. Протокол виписується на підставі ч.6 ст.470 Митного кодексу, автомобіль тимчасово вилучається.

Розгляд справи здійснюється судом. До розгляду справи судом автомобілі залишаються на спеціальних майданчиках митниці, призначених для зберігання конфіскованих товарів.

У жовтні такі майданчики митниць переповнились автомобілями, ввезених в режимі "Транзит", вилучених під час спроби їх вивезення "назад" за кордон. Справи передані до суду.

Такий юридичний нюанс фактично позбавляє власників "транзитних євроблях" можливості безкоштовно вивезти ці автомобілі за межі України! Вони будуть вимушені їх розмитнити. У інакшому разі або штраф 170 тис. або, конфіскація автомобіля.

Читайте також: "Євробляхери" вимагатимуть повернення обов’язкового техогляду в обмін на дешеве розмитнення