Интернет пестрит публикациями об отсрочке "драконовских" штрафов для евроблях. Но как оказалось, это не совсем так. Сейчас "евробляхеров" фактически заставляют растаможивать авто или платить огромные штрафы.

Прочитав в сети эти публикации с заголовками "Драконовские штрафы отсрочены" некоторые владельцы "евроблях" попытались вывезти эти "евробляхи" за границу. Как следствие – получили на границе протоколы и оставили авто на границе.

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Действительно, для некоторой категории лиц штрафы за превышение срока пребывания в Украине автомобилей с иностранной регистрацией отсрочены до 31 декабря 2019 года. Однако это касается не всех!

Отсрочка применяется только при условии осуществления таможенного оформления автомобилей для их свободного обращения на таможенной территории Украины, то есть при условии растаможки (Закон от 12.09.2019 №73-IX).

В других случаях, если автомобиль не растаможен, а вывозится за пределы таможенной территории Украины, штрафы применяются согласно "новым" размерам.

В частности, превышение срока временного ввоза или транзита более чем на тридцать суток, а также потеря этих автомобилей, в настоящее время предусматривает штраф в размере 170 тысяч грн. или конфискацию (ч.6 ст.481 и ч.6 ст.470 Таможенного кодекса).

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Сейчас во время пересечения границы таможня массово выписывает протоколы на "евробляхи", ввозимые в режиме "Транзит", которые граждане вывозят "обратно" за границу. Протокол выписывается на основании ч. 6 ст. 470 Таможенного кодекса, автомобиль временно изымается.

Рассмотрение дела осуществляется судом. До рассмотрения дела судом автомобили остаются на специальных площадках таможни, предназначенных для хранения конфискованных товаров.

В октябре такие площадки таможен наполнились автомобилями, ввезенными в режиме "Транзит" и изъятыми при попытке их вывоза "обратно" за границу. Дела переданы в суд.

Такой юридический нюанс фактически лишает владельцев "транзитных евроблях" возможности бесплатно вывезти эти автомобили за пределы Украины! Они будут вынуждены их растаможить. В противном случае или штраф 170 тыс. или конфискация автомобиля.

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