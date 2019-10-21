Об этом говорится в заключении Главного научно-экспертного управления Верховной Рады Украины.

Законопроекты 2078 и 2078-1, которые предусматривают перенос экологических норм "Евро-6” с 1 января 2020 года на пять лет вперед, получили отрицательное заключение Главного научно-экспертного управления, которое дает правовую оценку будущим законам перед их рассмотрением в комитетах и в сессионном зале парламента.

Напомним, что законопроект 2078 нардепов Г. Горвата и Т. Батенко предлагает не применять при ввозе автомобилей из-за рубежа проверку стандартам "Евро2-5" для подержанных авто, а для новых отсрочить введение стандарта "Евро6" на 5 лет – с 2020 до 2025 года.

Альтернативный законопроект 2078-1 группы из 5 нардепов предусматривает только перенос сроков введения "Евро-6" на 5 лет, как для новых авто, так и для подержанных.

Сейчас для новых авто действуют нормы “Евро-5”, для подержанных – не ниже “Евро-2”.

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Главное научно-экспертное управление Верховной Рады Украины провело экспертизу указанных законопроектов и признало проекты нецелесообразными. При этом альтернативный проект, по мнению юристов, является более приемлемым, хотя и с несколькими замечаниями.

В частности, говорится в заключении Управления, "отсрочка внедрения в Украине экологического стандарта "Евро-6", в определенной степени предполагает замедление приближения к экологическим стандартам в сфере автомобильного транспорта, хотя в Соглашении об ассоциации между Украиной и ЕС речь идет о "реструктуризации и обновлении транспортного сектора Украины и постепенной гармонизации действующих стандартов и политики с существующими в ЕС".

Кроме того, парламентские юристы предостерегли от формирования в Украине модели автомобильного рынка, которая сейчас в Украине формируется под действием хаотических ситуативных воздействий, не базируясь на программных принципах, в которой все больше укрепляется тенденция ориентации населения на подержанные автомобили. Этот фактор считается одним из ключевых, который сейчас определяют низкую инвестиционную привлекательность, в том числе для иностранных инвесторов, отрасли автомобилестроения в стране". Тем временем производство автотранспортных средств определено Правительством как приоритетное направление машиностроительного комплекса страны.

Для того, чтобы законопроект попал в сессионный Зал, он должен быть согласован с парламентскими комитетами и рекомендован профильным комитетом (по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики) для принятия в целом. С таким выводом главного научно-экспертного управления шансы на прохождение этих процедур у данных законопроектов небольшие.

Тем более, что позиция руководителя комитета по финансам Д. Гетманцева – "больше никаких льгот "евробляхерам".