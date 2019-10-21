Про це говориться у висновку Головного науково-експертного управління Верховної Ради України.

Законопроекти 2078 та 2078-1, які передбачають перенесення екологічних норм "Євро-6” з 1 січня 2020 року на п'ять років вперед, отримали негативний висновок Головного науково-експертного управління, який дає правову оцінку майбутнім законам перед їх розглядом у комітетах та в сесійній залі парламенту.

Нагадаємо, що законопроект 2078 нардепів Р. Горвата та Т. Батенко пропонує не застосовувати при ввезенні автомобілів з-за кордону перевірку стандартів "Євро2-5" до вживаних авто, а для нових відтермінувати введення стандарту "Євро6" на 5 років – з 2020 до 2025 року.

Альтернативний законопроект 2078-1 групи з 5 нардепів передбачає лише перенесення строків введення "Євро-6" на 5 років, як для нових авто, так і для вживаних.

Зараз для нових авто діють норми “Євро-5”, для вживаних – не нижче “Євро-2”.

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Головне науково-експертного управління Верховної Ради України провело експертизу зазначених законопроектів та визнало проекти недоцільними. При цьому альтернативний проект, на думку юристів, є більш прийнятним, хоча й з кількома зауваженнями.

Зокрема, говориться в висновку Управління, "відтермінування запровадження в Україні екологічного стандарту "Євро-6" певною мірою передбачає уповільнення наближення до екологічних європейських стандартів у сфері автомобільного транспорту, хоча в Угоді про асоціацію між Україною та ЄС йдеться про "реструктуризацію та оновлення транспортного сектору України і поступову гармонізацію діючих стандартів та політики з існуючими в ЄС".

Окрім того, парламентські юристи застерегли від формування в Україні "моделі автомобільного ринку, яка нині в Україні формується під дією хаотичних ситуативних впливів, не базуючись на програмних засадах, в якій дедалі більше зміцнюється тенденція орієнтації населення на вживані автомобілі. Цей чинник вважається одним з ключових, який нині визначають низьку інвестиційну привабливість, в тому числі для іноземних інвесторів, галузі автомобілебудування в країні". Тим часом виробництво автотранспортних засобів визначене Урядом як пріоритетний напрям машинобудівного комплексу країни.

Для того, щоб законопроект потрапив в сесійну Залу, він має бути погоджений з парламентськими комітетами та рекомендований профільним комітетом (з питань фінансів, податкової та митної політики) для прийняття в цілому. З таким висновком Головне науково-експертного управління шанси на проходження цих процедур в даних законопроектів невеликі.

Тим більше, що позиція керівника комітету з фінансів Д. Гетманцева – "більше жодних пільг "євробляхерам".