Концентрація оксиду азоту в салоні дизельного авто в рази перевищує вихлопи, які викидаються автомобілем.

Про це повідомляють результати дослідження, проведені Інститутом фізики навколишнього середовища Гейдельберзького університету спільно з журналом AutoBild. Випробування проводилися в районі Дюссельдорфа та показники вихлопів у всіх восьми випадках в салоні машини виявилися вище, ніж на вулиці.

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Дозволений в німецьких містах середній показник кількості оксидів азоту (NO2) становить 40 мікрограмів на кубічний метр повітря, яким ми дихаємо. І таких обсягів поки не можна зустріти ні в одному великому місті.

Заборони на пересування по місту дизельних автомобілів зустрічаються все частіше, але виявляється, що ці заборони може і допоможуть зберегти повітря для жителів, але продовжують завдавати шкоди безпосередньо самим власникам авто.

Якщо у вихлопах кількість окису азоту (NO2) становить від 24 до 92 мкг на кубічний метр повітря, то показники в салоні автомобіля можуть досягати 117 мкг, а іноді навіть 447 мкг. У міських умовах середня цифра становила 110 мкг на кубічний метр повітря всередині машини.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), концентрація більше 200 мікрограмів може мати помітні наслідки для здоров'я протягом короткого часу. Для порівняння, природне середнє значення NO2 становить від одного до дев'яти мікрограмів.

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В більшості страждають від шкідливих вихлопів любителі тривалих подорожей, таксисти або далекобійники. Вони найбільш схильні до появи хронічних захворювань.

Експерти AutoBild радять використовувати додаткові повітряні фільтри з активованим вугіллям в дизельних автомобілях. Під час тестових випробувань вони знизили значення NO2 на 92% у порівнянні зі стандартними фільтрами. Подібні фільтри нерідко є базовими в оснащенні автомобілів і коштують трохи дорожче звичайних, але допоможуть вберегти водія від імовірних наслідків.

Нагадаємо, що в містах Німеччини та інших мегаполісах Європи вводять заборону на проїзд для дизельних автомобілів. В Римі у центр міста вже заборонено в'їжджати на машинах з дизельними ДВЗ, а в Англії вводять "зелені дні" по районах.