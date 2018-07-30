Відео про Nissan Syline ввійшло у фінал International Motor Film Awards.

Житель Одеси Дмитро Щоткевич придбав та відреставрував легенду японських автомобілів – Nissan Skyline C211, виготовленого 1981 року. Режисер Андрій Статев зняв про нього захоплюючий фільм-історію, яка ввійшла у фінал конкурсу International Motor Film Awards в номінації Best Student Film.

Дмитро завжди мріяв придбати легендарне авто та відновити його, тому у свої 29 років знайшов у Києві японську легенду – праворульний Nissan Skyline C211. Машина була завезена ще за радянських часів моряком з Чорноморську та в Україні мала всього двох власників.

На момент придбання авто було у напіврозібраному стані, однак Щоткевич вирішив відновити його, причому ще й у тюнінгу в стилі "шикаратан" - занижена підвіска, обвіс, спойлери та модернізований двигун. Власник два роки збирав деталі, потроху відновлював машину, щоб добитись бажаних результатів. Саме про це й фільм.

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Короткометражна екшин-стрічка "Доторкнутись до горизонту" Андрія Статева, яка розповідає про втілення мрії Дмитра Щоткевича у створенні свого "Скайлайну", знята дуже професійно. Фільм захоплююче розповідає про мрію автовласника, як він йшов до мети та що з цього вийшло. Стрічка ввійшла у фіналісти престижного конкурсу Motor Film Awards в номінації Best Student Film. Переможці конкурсу стануть відомі 6 вересня 2018 року.

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