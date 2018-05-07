Незвичайний засіб пересування мешканка Ірану вигадала для власних потреб, але таку ідею варто б узяти на озброєння виробникам мотоциклів.

Винахідницю звуть Захра, вона мешканка міста Мешхед у Ірані і з дитинства не може ходити через те, що перехворіла на поліомієліт. Жінка веде активний спосіб життя, та це не просто, особливо, коли доводиться переміщуватись містом: громадський транспорт не пристосований для людей з обмеженими можливостями, а постійно їздити на таксі – дорого. Та жінка знайшла рішення!

Раніше хвору дівчинку до школи возила мама... на садовій тачці. Неможливо собі уявити, наскільки це було принизливо для дівчини. Коли Захра вступила в інститут, вона вирішила забезпечити собі автономну мобільність, аби ні від кого не залежати та вільно переміщуватись.

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Захра придумала конструкцію цього транспортного засобу сама, а збудували його умільці з сусідньої майстерні. Апарат складається з двох мотоциклів, між якими встановлено загальне кермо і платформа для інвалідного візка. У рух Захрин трайк приводить мотоцикл, розміщений зправа, у той час як той, що зліва виконує роль симетричної опори. Так, конструкція не досконала, та завдяки їй Захра вже сім років вільна у своїх щоденних переміщеннях.

Цікаво, що Захра не має водійського посвідчення, оскільки жінки у Ірані фактично позбавлені можливості їх отримувати, але, на щастя, місцеві копи дивляться на мотоколяску з Захрою за кермом крізь пальці.

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