Германия выступила против ограничения скорости на автобанах. В частности, Бундестаг отклонил законопроект партии Зеленых о введении скоростного лимита в 130 км/ч на всех автобанах Германии.

Предложение установить ограничение скорости на последних "безлимитных" европейских магистралях было отклонено. Бундестаг проголосовал против законопроекта партии Зеленых, который предлагал федеральному правительству установить ограничение скорости в 130 км/ч на всех скоростных автомагистралях Германии протяженностью 13 009 километров.

Читайте также: Тест-драйв BMW X5 в украинских условиях

Разумеется, это предложение сначала казалось очень странным в стране, где отсутствие любых ограничений скорости на автобанах лежит в основе преимущества немецкого автопрома. Депутаты из партии Зеленых, впрочем, были категорически с этим не согласны и называли отсутствие скоростных лимитов "безумием".

По их мнению, это провоцировало водителей совершать различные необдуманные поступки, приводящие к дорожно-транспортным происшествиям с большим количеством жертв, а также изрядно загрязняло атмосферу повышенными выбросами углекислого газа.

Тем временем, министр транспорта Германии заявил, что введение единого ограничения скорости "противоречит здравому смыслу". На сегодняшний день скоростной лимит действует примерно на трети автобанов страны, не считая введения временных ограничений в случае ремонтов дорожного покрытия или неблагоприятной погоды.

Читайте также: "Евробляхеров" заставляют растаможивать авто