Існує чимало каналів у YouTube та сторінок у соцмережах, присвячених саме таким розвагам. І далеко не всі автори відео слідують правилам дорожнього руху та здорового глузду, фільмуючи свої ролики. Німецьке Міністерство транспорту вирішило боротись із цією навалою.

Німецьке BMDV (Bundesministerium für Digitales und Verkehr – Міністерство цифрових технологій і транспорту) вирішило боротись із “рекордами швидкості” на автобанах. Швидкісний безліміт залишиться на магістралях, а от відеозаписи з таких доріг суворо контролюватимуть.

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В інтерв’ю агентству Associated Press представник BMDV сказав, що “відкидає будь-яку поведінку на дорозі, яка веде або може призвести до небезпеки для учасників дорожнього руху”. Також зазначається, що усі повинні “їхати лише так швидко, щоб автомобіль був постійно під контролем”. У розмові згадується конкретний приклад – нещодавній відеозапис ютубера Radim Passer із розгоном Bugatti Chiron до 417 км/год на автобані A2 між Берліном і Ганновером. Associated Press не вдалось поспілкуватись із автором відео – чеським мільйонером, але видання цитує фразу з його відео: “Безпека була пріоритетом, тому усі обставини на дорозі мали бути безпечними”.

У відео була й інша цікава фраза, у якій йдеться про те, що відео було знято “для того, щоб ви відчули захоплення Chiron, але також, щоб подумали стосунки з Ісусом, який несе справжню любов, радість і надію кожному, хто приходить до Нього”. Можна припустити, що найшвидший спосіб зустріти Ісуса – це розігнати Bugatti Chiron до 417 км/год та припуститись помилки на такій швидкості. Але все обійшлось.

Хоча у ролику неодноразово говориться про дотримання усіх можливих умов для безпечного заїзду, саме відео показує протилежне. Під час заїзду Bugatti проїжджав повз кілька інших транспортних засобів на шосе, а рівень світла свідчить про те, що справа відбувалась у сутінках”. Втім, ми бачили й гірше – нічні швидкісні заїзди на автобані.

Стурбовані німецькі автомобілісти звернули увагу влади на дорожніх розбишак. Адже будь-яка помилка водія на швидкості понад 300 км/год, скоріш за все, буде фатальною не тільки для людини за кермом, а й для будь-кого на його шляху.

Фільмуючи подібні відео, ютубери отримують мільйони переглядів, але також викликають гнів людей, які вважають це абсурдом. Раніше мільйони водіїв без проблем їздили на автобанах на дуже високих швидкостях, тому що вони не хотіли цим хвалитися. Але незабаром ситуація може змінитись і швидкість залишиться там, де й має бути – на безлімітних ділянках автобанів, а не в Мережі.