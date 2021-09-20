Електрокари марки Tesla вже давно прописались у списках найшвидших автомобілів світу. Нещодавній рекорд Model S Plaid на Нюрбургрингу вкотре підтвердив чудові динамічні можливості електромобілів – машин з низьким центром маси, блискавичним прискоренням і неперевершеним гальмуванням. Молодший кросовер Tesla не може похвалитись таким рекордом, але теж має що показати.

Ютуб-канал TopSpeedGermany цілком і повністю присвячений динаміці автомобілів і містить схожі за сюжетом відео з прискоренням різних автомобілів на німецькому автобані, де не діють швидкісні ліміти. Хоча відео є досить однотипними, кожне нове дивитись не менш цікаво, ніж попереднє, а інтрига полягає в тому, чи досягне автомобіль паспортної “максималки”. Подивимось, як впорався компактний кросовер Tesla Model Y.

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Tesla заявляє для Y максимальну швидкість у 241 км/год та прискорення до сотні за 3,7 секунди. У реальному світі Model Y показав не поганий результат, але досягти максимальної швидкості водію так і не вдалось.

Драйвер здійснив кілька спроб досягти максимальної швидкості на ділянках магістралі без обмежень, але кращим результатом став показник 222 км/год.

З нетерпінням чекаємо на відео з Tesla Model S Plaid на автобані – автомобіль, що прискорюється до сотні за якихось пару секунд і здатен розвивати швидкість у 322 км/год просто необхідно перевірити в умовах швидкісної магістралі. Аби лиш вистачило вільної дороги для того, щоб набрати таку швидкість.