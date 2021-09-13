"Горбатий" з силовою установкою від Nissan Leaf обставив на прямій "Теслу" – цей відеоролик має всі шанси стати легендарним і вже зараз стрімко набирає переглядів.

Рано чи пізно хтось мав це зробити – створити електричний рестомод на базі старого “Запорожця” з гарною динамікою. Якщо автор проєкту ще зробить старий автомобіль хоча б вполовину таким же гарним, зручним і технологічним, як Tesla Model S, можна сміливо оголошувати про випуск дрібної серії.

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Канал під назвою TWIN BATTERY Technology демонструє процес роботи над ЗАЗ-965, якому “свапнули” рідний мотор V4 МеМЗ на силову установку від Nissan Leaf. Одне з останніх відео присвячено заїзду на швидкість між цим саморобним електрокаром та електромобілем, який можна вважати еталонним.

Опис каналу повідомляє лиш наступне: “Збільшення пробігу електромобілів, ремонт батарей, і.т.д”. Пошук за назвою привів на сторінку у Facebook, з якої стає зрозуміло, що це майстерня у Кропивницькому, яка спеціалізується на електромобілях.

Враховуючи масу “Запорожця” з голим салоном та можливості для перепрошивки блоку управління від Chevrolet Volt, не дивно, що він виявився швидшим у прискоренні до 100 км/год, ні задньопривідна Tesla Model S P85. Це не найпродуктивніша версія американського електрокара (Model S Plaid 1034 к.с. і 967 Нм розганяється до 100 км/год за 2,1 секунди), але до першої сотні він прискорюється досить швидко – за 5,6 секунди.

З інших відео про перебудову “Запорожця” ясно, що тяговий акумулятор також було запозичено у Leaf, але кількість осередків була зменшена. Задня підвіска зібрана заново, тому широкі легкосплавні колеса й дискові гальма тут на своєму місці.

На яку потужність та крутний момент вдалось налаштувати силову установку саморобного електричного ЗАЗ-965 – невідомо.

У заїздах з Tesla “Запорожець” розганявся лише до 110 км/год, очевидно через тестовий режим роботи його силової установки. Виміри показали, що від 0 до 100 км/год “Запорожець” розігнався за 4,33 секунди.