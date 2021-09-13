"Горбатый" с силовой установкой от Nissan Leaf обставил на прямой "Теслу" – этот видеоролик имеет все шансы стать легендарным и уже сейчас стремительно набирает просмотров.

Рано или поздно кто-то должен был это сделать – создать электрический рестомод на базе старого “Запорожца” с хорошей динамикой. Если автор проекта еще сделает старый автомобиль хотя бы вполовину таким же красивым, удобным и технологичным, как Tesla Model S, можно смело объявлять о выпуске мелкой серии.

Канал под названием TWIN BATTERY Technology демонстрирует процесс работы над ЗАЗ-965, которому “свапнули” родной мотор V4 МеМЗ на силовую установку от Nissan Leaf. Одно из последних видео посвящено заезду на скорость между этим самодельным электрокаром и электромобилем, который можно считать эталонным.

Описание канала сообщает лишь следующее: “Увеличение пробега электромобилей, ремонт батарей, и.т.д”. Поиск по названию привел на страницу в Facebook, из которой становится понятно, что это мастерская в Кропивницком, которая специализируется на электромобилях.

Учитывая массу “Запорожца” с голым салоном и возможности для перепрошивки блока управления от Chevrolet Volt, не удивительно, что он оказался быстрее в ускорении до 100 км/ч, чем заднеприводная Tesla Model S P85. Это не самая производительная версия американского электрокара (Model S Plaid 1034 к.сек. и 967 Нм разгоняется до 100 км/ч за 2,1 секунды), но до первой сотни он ускоряется довольно быстро – за 5,6 секунды.

Из других видео о перестройке "Запорожца" ясно, что тяговый аккумулятор также был заимствован у Leaf, но количество ячеек было уменьшено. Задняя подвеска собрана заново, поэтому широкие легкосплавные колеса и дисковые тормоза здесь на своем месте.

На какую мощность и крутящий момент удалось настроить силовую установку самодельного электрического ЗАЗ-965 – неизвестно.

В заездах из Tesla "Запорожец" разгонялся лишь до 110 км/ч, очевидно из-за тестового режима работы его силовой установки. Замеры показали, что от 0 до 100 км/ч “Запорожец” разогнался за 4,33 секунды.