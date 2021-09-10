Житель Чернігова кардинально переробив Jeep Commander в гігантський кабріолет. Як пише автовласник, за розмірами він порівнянний з Роллс-Ройсом.

Що стосується двигуна і коробки передачі, саморобний автомобіль отримав їх від Мерседес Е-класу в 210-м кузові. Треба сказати, що саморобка вийшла ну дуже футуристичнаа і, скажімо так, на любителя…

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Що стосується кабріолета на базі Джипа, то на даний момент він виставлений на продаж за 10 тисяч доларів.