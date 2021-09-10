Житель Чернигова кардинально переделал Jeep Commander в гигантский кабриолет. Как пишет автовладелец, по размерам он сопоставим с Роллс-Ройсом.

Что касается двигателя и коробки передачи, самодельный автомобиль получил их от Мерседес Е-класса в 210-м кузове. Надо сказать, что поделка получилась ну очень футуристическая и, скажем так, на любителя…

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Что касается кабриолета на базе Джипа, то на данный момент он выставлен на продажу за 10 тысяч долларов.