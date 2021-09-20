Электрокары марки Tesla уже давно прописались в списках самых быстрых автомобилей мира. Недавний рекорд Model S Plaid на Нюрбургринге в очередной раз подтвердил превосходные динамические возможности электромобилей – машин с низким центром массы, молниеносным ускорением и непревзойденным торможением. Младший кроссовер Tesla не может похвастаться таким рекордом, но тоже есть что показать.

Ютуб-канал TopSpeedGermany целиком и полностью посвящен динамике автомобилей и содержит похожие по сюжету видео с ускорением различных автомобилей на немецком автобане, где не действуют скоростные лимиты. Хотя видео являются довольно однотипными, каждое новое смотреть не менее интересно, чем предыдущее, а интрига заключается в том, достигнет ли автомобиль паспортной “максималки”. Посмотрим, как справился компактный кроссовер Tesla Model Y.

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Tesla заявляет для Y максимальную скорость в 241 км/ч и разгон до сотни за 3,7 секунды. В реальном мире Model Y показал не плохой результат, но достичь максимальной скорости водителю так и не удалось.

Драйвер совершил несколько попыток достичь максимальной скорости на участках магистрали без ограничений, но лучшим результатом стал показатель 222 км/ч.

С нетерпением ждем видео с Tesla Model S Plaid на автобане – автомобиль, который ускоряется до сотни за каких-то пару секунд и способен развивать скорость в 322 км/ч просто необходимо проверить в условиях скоростной магистрали. Только бы хватило свободной дороги для того, чтобы набрать такую скорость.