Серийная модель без усовершенствований прошла полный круг известного трека за 7 минут 30.909 секунды.

Илон Маск сообщил, что серийный электрокар Tesla Model S Plaid установил новый рекорд круга на Северной Петле для серийных электромобилей, проехав трассу за 7:30.909. На фотографии, опубликованной Моском в Twitter, показано время 7:30.909 и 7:35.579.

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Маск не объяснил, почему два набора цифр, однако, вероятно, меньшее время 7:30.909 было зафиксировано на 20,6-километровой конфигурации трассы, а второе – на длинной дистанции в 20,832 км. Предыдущий рекорд круга составлял 7 минут 42,3 секунды и был достигнут в 2019 году Porsche Taycan Turbo.

Tesla Model S Plaid just set official world speed record for a production electric car at Nurburgring. Completely unmodified, directly from factory. pic.twitter.com/AaiFtfW5Ht — Elon Musk (@elonmusk) September 9, 2021

Как ни странно, среди серийных автомобилей с ДВС есть такие, которые показали на "Ринге” лучшее время прохождения круга: Mercedes-AMG GT 63 S преодолел короткий маршрут за 7:23.009, а Jaguar XE SV Project 8 показал время 7:18,361. Бензиновый Porsche Panamera Turbo также показал неплохое время на круге 20,8 км – 7:29,81.

Абсолютно лучшие результаты среди электромобилей на длинной конфигурации трассы показали Volkswagen ID.R (6:05,336) и NIO EP9 (6:45,90).