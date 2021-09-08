Владельцы расположенных на территории трека вилл смогут смотреть гонки Формула 1 со своих террас.

Жилой комплекс Escapade Silverstone насчитывает 60 домов трех типов. Покупатели этих домов получат бесплатный доступ на автодром в течение всего года, приглашение на Гран-при Великобритании чемпионата Формула 1, а также возможность посещать различные эксклюзивные мероприятия. Застройщик обещает завершить проект в мае 2022 года.

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На территории комплекса Escapade Silverstone будет 60 домов трех разных форматов. Апартаменты Trackside находятся на первой линии, всего в 12 метрах от трека. Такая двухэтажная резиденция имеет три или четыре спальни, террасу и гараж площадью 47 квадратных метров.

Чуть дальше от трассы стоят двухэтажные виллы Dual-Aspect, а в глубине – компактные одноэтажные дома Countryside. Из последних смотреть на гонки уже вряд ли получится, но они оборудованы так же как и двухэтажные особняки: вентиляцией, системой климат-контроля и, что самое важное, звуконепроницаемыми окнами. Все виллы полностью меблированы. Цены варьируются от 650 000 до 1 650 000 фунтов стерлингов.

Сердцем комплекса будет клубный дом, на первом этаже которого находятся бассейн и сауна с видом на Сильверстоун. Над ними расположены ресторан и бар с панорамным остеклением, тренажерный зал и комната с автосимуляторами. Также резиденты Escapade Silverstone будут иметь доступ к сервисному центру, в котором можно обслуживать свой автомобиль в перерывах между трек-днями.

Фото: коттеджный городок Escapade Silverstone / Autoevolution