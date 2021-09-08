Власники розташованих на території треку вілл зможуть дивитися перегони Формула 1 зі своїх терас.

Житловий комплекс Escapade Silverstone налічує 60 будинків трьох типів. Покупці цих будинків отримають безкоштовний доступ на автодром протягом всього року, запрошення на Гран-прі Великобританії чемпіонату Формула 1, а також можливість відвідувати різні ексклюзивні заходи. Забудовник обіцяє завершити проєкт у травні 2022 року.

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На території комплексу Escapade Silverstone буде 60 будинків трьох різних форматів. Апартаменти Trackside знаходяться на першій лінії, усього в 12 метрах від треку. Така двоповерхова резиденція має три або чотири спальні, терасу та гараж площею 47 квадратних метрів.

Трохи далі від траси стоять двоповерхові вілли Dual-Aspect, а в глибині – компактні одноповерхові будинки Countryside. З останніх дивитись на перегони вже навряд чи вийде, але вони обладнані так само як і двоповерхові маєтки: вентиляцією, системою клімат-контролю та, що найважливіше, звуконепроникними вікнами. Усі вілли повністю мебльовані. Ціни варіюються від 650 000 до 1 650 000 фунтів стерлінгів.

Серцем комплексу буде клубний будинок, на першому поверсі якого знаходяться басейн і сауна з видом на Сільверстоун. Над ними розташовано ресторан і бар з панорамним склінням, тренажерний зал та кімната з автосимуляторами. Також резиденти Escapade Silverstone матимуть доступ до сервісного центру, в якому можна обслуговувати свій автомобіль у перервах між трек-днями.

Фото: котеджне містечко Escapade Silverstone / Autoevolution