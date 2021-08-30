Унікальний автомобіль, збудований довкола монструозного мотора від танка, з яким він мало не літає: заявлена максимальна швидкість родстера – 328 км/год.

Будівництво цього унікального автомобіля було розпочато у Кейптауні, Південно-Африканська Республіка, близько 2001 року після того, як продавець побачив у Англії автомобіль Rolls-Royce Phantom II Handlye Special Робіна Біка. Після річного пошуку він знайшов у Йоганнесбурзі двигун Meteor, знятий з танка Centurion, відправленого до Південної Африки у 1952 році. Довкола нього вручну було збудовано цей спорткар, названий автором Meteor 27-Litre V12 Special.

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Не знайшовши відповідного шасі Rolls-Royce або Bentley, автор цього творіння зупинився на подвійних хрестоподібних шасі власного дизайну. Він також вирішив використовувати підвісні агрегати Jaguar XJ12, які наділили “Метеор” дисковими гальмами з гідропідсилювачем та гідропідсилювачем керма – життєво важливими з огляду на вагу автомобіля близько 2200 кг. Розподіл ваги між осями виявився майже 50/50.

Переїхавши до Англії у 2016 році, власник передав двигун на реставрацію бортовим інженерам з Лідсу, які спеціалізуються на авіаційних двигунах. “Метеор” був випробуваний на їхньому динамометрі, показавши потужність у 631 кінську силу та 1964 Ньютон-метра крутного моменту. Споживання пального спорткара з танковим мотором становить 23–47 літрів на 100 кілометрів, а бак вміщує 94 літри, яких вистачає приблизно на 200–400 кілометрів. Автомобіль розрахований на максимальну швидкість у 328 км/год, хоча його шини дозволяють розвивати не більше 220 км/год.

Фото: унікальний Meteor 27-Litre V12 Special з танковим мотором від Rolls-Royce / Bonham’s

Алюмінієві панелі корпусу закривають трубчастий сталевий каркас. Водій розміщується по центру кокпіту, тоді як ззаду є місце для двох пасажирів.

Автомобіль встиг засвітитись на кількох шоу і навіть став героєм документального фільму на канадському Discovery Channel. Наразі автомобіль має непоганий стан і потребує мінімальної уваги від нового власника. Аукціонний дім Bonham’s оцінює зовнішній стан машини на 20 із 25 балів, механічну частину – 16/20, інтер’єр – 16/20, електрообладнання – 8/10, силовий агрегат – 16/20.

Разом з автомобілем, який знаходиться в Англії, продавець віддає чимало скарбу: великий причіп з ручною лебідкою, інструменти та запасні деталі, водонепроникний чохол для автомобіля з м'якою підкладкою тощо. Автомобіль оцінюється у 180–230 тисяч євро, торги відбудуться 5 вересня.