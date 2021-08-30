Уникальный автомобиль, построенный вокруг монструозного мотора от танка, с которым он чуть ли не летает: заявленная максимальная скорость родстера - 328 км/ч.

Строительство этого уникального автомобиля была начата в Кейптауне, Южно-Африканская Республика, около 2001 года после того, как продавец увидел в Англии автомобиль Rolls-Royce Phantom II Handlye Special Робина Бика. После годового поиска он нашел в Йоханнесбурге двигатель Meteor, снятый с танка Centurion, отправленного в Южную Африку в 1952 году. Вокруг него вручную был построен этот спорткар, названный автором Meteor 27-Litre V12 Special.

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Не найдя подходящего шасси Rolls-Royce или Bentley, автор этого творения остановился на двойных крестообразных шасси собственного дизайна. Он также решил использовать подвесные агрегаты Jaguar XJ12, которые наделили “Метеор” дисковыми тормозами с гидроусилителем и гидроусилителем руля – жизненно важными, учитывая вес автомобиля около 2200 кг. Распределение веса между осями оказалось почти 50/50.

Переехав в Англию в 2016 году, владелец передал двигатель на реставрацию бортовым инженерам из Лидса, специализирующимся на авиационных двигателях. "Метеор" был испытан на их динамометре, показав мощность в 631 лошадиную силу и 1964 Ньютон-метра крутящего момента. Потребление топлива спорткара с танковым мотором составляет 23-47 литров на 100 километров, а бак вмещает 94 литра, которых хватает примерно на 200-400 километров. Автомобиль рассчитан на максимальную скорость в 328 км/ч, хотя его шины позволяют развивать не более 220 км/ч.

Фото: уникальный Meteor 27-Litre V12 Special с танковым мотором от Rolls-Royce / Bonham’s

Алюминиевые панели корпуса закрывают трубчатый стальной каркас. Водитель размещается по центру кокпита, тогда как сзади есть место для двух пассажиров.

Автомобиль успел засветиться на нескольких шоу и даже стал героем документального фильма на канадском Discovery Channel. Автомобиль имеет неплохое состояние и требует минимального внимания от нового владельца. Аукционный дом Bonham's оценивает внешнее состояние машины на 20 из 25 баллов, механическую часть – 16/20, интерьер – 16/20, электрооборудование – 8/10, силовой агрегат – 16/20.

Вместе с автомобилем, который находится в Англии, продавец отдает немало сокровищ: большой прицеп с ручной лебедкой, инструменты и запасные детали, водонепроницаемый чехол для автомобиля с мягкой подкладкой и тому подобное. Автомобиль оценивается в 180-230 тысяч евро, торги состоятся 5 сентября.