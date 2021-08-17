Самые красивые автомобили всех времен снова собрались на побережье Калифорнии, чтобы люди могли любоваться ими. А также, чтобы выбрать "самый элегантный" автомобиль года.

В этом году, после карантинного перерыва, состоялся юбилейный 70-й “Конкурс элегантности” в Пеббл-Бич. Главный титул конкурсной выставки достался купе Mercedes-Benz 540K Autobahnkurier 1938 года выпуска, но на шоу было на что посмотреть и кроме него.

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Для экзотических машин современности вожатые шоу выделили отдельную полянку и это выглядело будто бар дорогого казино в Монако. Вот самые горячие новинки с полянки Пеббл-Бич:

Фото: современные экзотические автомобили Pebble Beach Concours d'Elegance 2021 / Autoblog/Drew Phillips

Но основное внимание гостей конкурса элегантности приковано к классическим автомобилям, особенно к 1940-м годам выпуска. Как отмечалось выше, корону конкурса в этом году забрал Mercedes-Benz 540K Autobahnkurier 1938 года, а самую высокую ставку на аукционе при шоу сорвал McLaren F1 1995 года выпуска, проданный за 20 миллионов долларов.

Фото: классическая техника Concours d'Elegance 2021 / Autoblog/Drew Phillips