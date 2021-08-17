Самые красивые автомобили всех времен снова собрались на побережье Калифорнии, чтобы люди могли любоваться ими. А также, чтобы выбрать "самый элегантный" автомобиль года.
В этом году, после карантинного перерыва, состоялся юбилейный 70-й “Конкурс элегантности” в Пеббл-Бич. Главный титул конкурсной выставки достался купе Mercedes-Benz 540K Autobahnkurier 1938 года выпуска, но на шоу было на что посмотреть и кроме него.
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Для экзотических машин современности вожатые шоу выделили отдельную полянку и это выглядело будто бар дорогого казино в Монако. Вот самые горячие новинки с полянки Пеббл-Бич:
- Lamborghini Countach 2021
- Bentley Bacalar
- Koenigsegg Jesko Absolut
- Koenigsegg Gemera
- Gemballa Project Sandbox
- Pininfarina Battista
- McLaren Artura
- McLaren Elva
- Ford GT Heritage Edition
- Acura NSX Type S
- Genesis X Concept
- Audi SkySphere
- Hennessey Venom F5
- Maserati MC20
- Gunther Werks 993 Speedster
- Aston Martin Valkyrie Spider
- Radford Type 62-2
Фото: современные экзотические автомобили Pebble Beach Concours d'Elegance 2021 / Autoblog/Drew Phillips
Но основное внимание гостей конкурса элегантности приковано к классическим автомобилям, особенно к 1940-м годам выпуска. Как отмечалось выше, корону конкурса в этом году забрал Mercedes-Benz 540K Autobahnkurier 1938 года, а самую высокую ставку на аукционе при шоу сорвал McLaren F1 1995 года выпуска, проданный за 20 миллионов долларов.
Фото: классическая техника Concours d'Elegance 2021 / Autoblog/Drew Phillips