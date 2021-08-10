Кузовна майстерня H.Radford (Coachbuilders) LTD, заснована переможцем Формула 1 2009 року Дженсоном Баттоном та телеведучим, автоекспертом і дизайнером Ентоні Анстедом, оголосила плани на випуск 62 автомобілів під назвою Radford Type 62-2.

Коачбілдер Radford повідомляє, що сучасна версія знакового спорткара Lotus буде представлена у фізичній моделі в першій половині 2022 року. Спортивне купе будуватимуть на шасі Lotus та з мотором Toyota V6.

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Кузовна майстерня Radford займатиметься тим, чим їй і належить – виготовить з карбону кузов. Платформа тісно пов'язана з Lotus Elise та Exige, а сам проєкт матиме пряму підтримку від Lotus. Конструкція Radford Type 62-2 також передбачає трубчатий підрамник та карбоновий каркас безпеки. Днище машини повністю пласке для покращення аеродинаміки.

Radford обіцяє споряджену масу машини рівно у 1000 кілограмів. У моторному відсіку сидітиме 3,5-літровий V6 від Toyota (серія 2GR-FE), який мотористам вдалось розігнати з максимальних для стокового мотору 280 кінських сил до потужних шести сотень. Але така потужність обіцяна лише топовим версіям JPS, яких зберуть одиниці.

Фото: Radford Type 62-2 / Radford

Базова модель з позначенням Classic (зеленого кольору) має 430-сильний мотор, характеристики якого дуже нагадують цифри Lotus Evora GT430. Середня версія – це 500-сильний Gold Leaf Limited Edition, виконаний у кольорах та стилі машин Lotus 1968–1971 років, титульним спонсором якого був бренд Imperial Tobacco – тютюновий, як і JPS.

Radford Type 62-2 Classic оснащується 6-швидкісною механічною трансмісією або опційною коробкою з двома зчепленнями. “Золотий лист” та JPS комплектуватимуть виключно роботизованою коробкою передач DCT.