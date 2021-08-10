Кузовная мастерская H.Radford (Coachbuilders) LTD, основанная победителем Формула в январе 2009 года Дженсоном Баттоном и телеведущим, автоэкспертов и дизайнером Энтони Анстед, объявила планы о выпуске 62 автомобилей под названием Radford Type 62-2.

Коачбилдер Radford сообщает, что современная версия знакового спорткара Lotus будет представлена ​​в физической модели в первой половине 2022 года. Спортивное купе строить на шасси Lotus и с мотором Toyota V6.

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Кузовная мастерская Radford заниматься тем, чем ей и положено – изготовит из карбона кузов. Платформа тесно связана с Lotus Elise и Exige, а сам проект будет иметь прямую поддержку от Lotus. Конструкция Radford Type 62-2 также предусматривает трубчатый подрамник и карбоновый каркас безопасности. Днище машины полностью плоское для улучшения аэродинамики.

Radford обещает снаряженную массу машины ровно в 1000 килограммов. В моторном отсеке будет сидеть 3,5-литровый V6 от Toyota (серия 2GR-FE), который мотористам удалось разогнать с максимальных для стокового мотора 280 лошадиных сил до мощных шести сотен. Но такая мощность обещана только топовым версиям JPS, которых соберут единицы.

Фото: Radford

Базовая модель с обозначением Classic (зеленого цвета) имеет 430-сильный мотор, характеристики которого очень напоминают цифры Lotus Evora GT430. Средняя версия – это 500-сильный Gold Leaf Limited Edition, выполненный в цветах и стиле машин Lotus 1968-1971 годов, титульным спонсором которого был бренд Imperial Tobacco – табачный, как и JPS.

Radford Type 62-2 Classic оснащается 6-скоростной механической трансмиссией или опциональной коробкой с двумя сцеплениями. "Золотой лист" и JPS будут комплектовать исключительно роботизированной коробкой передач DCT.