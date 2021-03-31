Новинка була розроблена американським представництвом марки Genesis і поки що носить статус концепта.

Останнім часом марка Genesis демонструє виняткову наполегливість у перетворенні своїх ефектних концептів на серійні моделі практично без змін. Кожна нова серійна модель здається більш елегантною та мускулистою, будь то один із седанів бренду або новий кросовер GV70. Та хоч якими гарними є виробничі моделі, останній концепцт Genesis, названий просто “X”, затьмарює їх усі.

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“Нова модель представляє розкіш Genesis у вигляді високопродуктивного концептуального автомобіля класу GT на електричній платформі”, – повідомляє офіційний реліз, не розкриваючи деталей. Жодного слова не сказано про фактичні характеристики потужності, діапазон пробігу тощо, тому можемо лише роздивлятись напрочуд гарне купе з класичними формами і пропорціями. Такий собі Bentley Continental GT по-корейськи від американських дизайнерів.

Фото: концепт Genesis X / Genesis

Разом з зовнішнім дизайном, творці продемонстрували і внутрішній світ електричного спорткупе. Досить мінімалістична кабіна щедро оздоблена шкірою. Кокпіт чітко орієнтований на водія, навіть центральний екран мультимедійної системи зміщений ближче до керма.

Елементи дизайну знайдуть свій шлях у майбутніх серійних автомобілях Genesis, однак про втілення самого концепту в життя виробник, на жаль, не згадує, хоча електрична платформа E-GMP разом із найпотужнішим силовим агрегатом від Kia EV6 GT були б вельми доречними для корейського грандтурера.