Новинка была разработана американским представительством марки Genesis и пока носит статус концепта.

В последнее время марка Genesis демонстрирует исключительную настойчивость в превращении своих эффектных концептов в серийные модели практически без изменений. Каждая новая серийная модель кажется более элегантной и мускулистой, будь то один из седанов бренда или новый кроссовер GV70. Но как ни хороши производственные модели, последний концепцт Genesis, названный просто "X", затмевает их все.

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“Новая модель представляет роскошь Genesis в виде высокопроизводительного концептуального автомобиля класса GT на электрической платформе”, – сообщает официальный релиз, не раскрывая деталей. Ни слова не сказано о фактических характеристиках мощности, диапазоне пробега и тому подобное, поэтому можем лишь разглядывать удивительно красивое купе с классическими формами и пропорциями. Эдакий Bentley Continental GT по-корейски от американских дизайнеров.

Фото: концепт Genesis X / Genesis

Вместе с внешним дизайном, создатели продемонстрировали и внутренний мир электрического спорткупе. Довольно минималистичная кабина щедро отделана кожей. Кокпит четко ориентирован на водителя, даже центральный экран мультимедийной системы смещен ближе к рулю.

Элементы дизайна найдут свой путь в будущих серийных автомобилях Genesis, однако о воплощении самого концепта в жизни производитель, к сожалению, не упоминает, хотя электрическая платформа E-GMP вместе с самым мощным силовым агрегатом от Kia EV6 GT были бы весьма уместны для корейского грандтурера.