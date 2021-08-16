Бренд Acura випустить серію з 350 спортивних купе NSX у виконанні Type S, які будуть останніми для цього покоління моделі. Перший екземпляр із цих 350 був проданий у шість разів дорожче за ціну базової версії.

Acura NSX Type S з VIN-номером 001 був проданий на аукціоні Mecum в Монтереї за 1 100 000 доларів. Ці гроші спрямують на благодійність.

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Власником особливого суперкара з гібридною силовою установкою став власник спортивної команди Hendrick Motorsports та засновник Hendrick Automotive Group Рік Хендрік. Автомобіль із написом 001/350 на табличці має пакет опцій для зменшення маси на 26 кг, який включає: керамічні гальма, кришку двигуна, деталі салону з карбону.



Базовий NSX Type S коштує у США від 169 500 доларів, а з карбоновими деталями набору Lightweight Package обійдеться у 182 500 доларів. Таким чином, перший примірник суперкара обійшовся власнику у шість разів дорожче за звичайний.

NSX Type S має обмежений тираж, причому з чіткими квотами на ринки: покупцям у США виділено 300 машин, ще 30 машин можуть купити японці, а для решти країн світу залишається два десятки.

Версія Type S є найпродуктивнішою з усіх NSX актуального покоління. Силова установка на основі 3,5-літрового V6 має на 27 кінських сил та +16 Нм більшу віддачу, ніж у базового NSX. Загальна продуктивність ДВЗ та двох електромоторів складає 600 к.с. та 667 Нм.

Фото: Acura NSX Type S / Acura