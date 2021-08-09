Lamborghini Aventador SVJ Roadster – дуже недешевий автомобіль, але цей конкретний приклад, помічений ютубером Fipeux в Монако, може бути дорожчим за будь-який інший Aventador у світі.

Автор відео повідомляє, що номерний знак “123” з Катару був придбаний на аукціоні та називає конкретну суму, в яку обійшовся власнику ексклюзивний номер. І хоч якою неймовірною видається ціна у 10 мільйонів євро за “бляху”, в країні Близького Сходу вона цілком можлива.

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У 2018 році в Абу-Дабі на аукціоні було продано номерну табличку з написом “1” за 52,2 мільйона дирхам. Грандіозна сума еквівалентна приблизно 12 мільйонам євро, на які можна купити, наприклад, пару гіперкарів Bugatti Divo. Тому восьмизначний цінник за номер “123” – цілком можливий, хоча фактичного підтвердження ціни немає.

Що ж до самого суперкара, який носить номер “123”, то Aventador SVJ Roadster виглядає досить гарно. Кузов оздоблений перламутрово-білим відтінком у поєднанні з карбоновим дахом та елементами кузову, чорними колесами, червоними гальмівними супортами та фіолетовою графікою.

Нагадаємо, SVJ Roadster був представлений на Женевському автосалоні 2019 року і буде випущений обмеженою серією з 800 машин. Силова установка та характеристики родстера не відрізняються від тих, що має купе Aventador SVJ. У моторному відсіку розміщений 6,5-літровий V12 потужністю 770 к.с. і 720 Нм крутного моменту. Повнопривідний суперкар присорюється з місця до 100 км/год за 2,9 секунди, а максимальна швидкість становить 350 км/год.