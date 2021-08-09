Lamborghini Aventador SVJ Roadster – очень недешевый автомобиль, но этот конкретный пример, замечен ютубером Fipeux в Монако, может быть дороже любого другого Aventador в мире.

Автор видео сообщает, что номерной знак "123" из Катара был приобретен на аукционе и называет конкретную сумму, в которую обошелся владельцу эксклюзивный номер. И какой бы невероятной не казалась цена в 10 миллионов евро за "бляху", в стране Ближнего Востока она вполне возможна.

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В 2018 году в Абу-Даби на аукционе была продана номерная табличкау с надписью "1" за 52,2 миллиона дирхам. Грандиозная сумма эквивалентна примерно 12 миллионам евро, на которые можно купить, например, пару гиперкаров Bugatti Divo. Поэтому восьмизначный ценник за номер "123" – вполне возможен, хотя фактического подтверждения цены нет.

Что же касается самого суперкара, который носит номер "123", то Aventador SVJ Roadster выглядит довольно хорошо. Кузов украшен перламутрово-белым оттенком в сочетании с карбоновой крышей и элементами кузова, черными колесами, красными тормозными суппортами и фиолетовой графикой.

Напомним, SVJ Roadster был представлен на Женевском автосалоне 2019 и будет выпущен ограниченной серией из 800 машин. Силовая установка и характеристики родстера не отличаются от тех, что имеет купе Aventador SVJ. В моторном отсеке размещен 6,5-литровый V12 мощностью 770 л.с. и 720 Нм крутящего момента. Полноприводный суперкар присорюеться с места до 100 км/ч за 2,9 секунды, а максимальная скорость составляет 350 км/ч.