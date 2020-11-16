Только что кто-то в Британии приобрел "бляху" с надписью "O 10" за 128 800 фунтов – это 170 000 долларов или 4 771 785 гривен. И это далеко не самый дорогой автомобильный номер!
Проданный в Бирмингеме номерной знак считается десятым из первых регистрационных табличек для автомобилей в городе. Он был присвоен автомобилю в 1902 году.
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История утверждает, что дедушка продавца был десятым лицом в очереди на номерной знак, когда их впервые начали выдавать в Бирмингеме в 1902 году. Специальная табличка, очень много значила для первоначального собственника Чарльза Томпсона и его потомков.
После смерти владельца в 1955 году автомобиль и номерные знаки были переданы Барри Томпсону – отцу продавца, а в 2017 году владельцем стал его сын. 13 ноября этого года на аукционе Silverstone номерной знак "В 10" был продан за 128 800 фунтов стерлингов.
Впрочем, эта сумма – далека от самой высокой, заплаченной за номерной знак для авто даже в Великобритании. Вот какие номера являются самыми дорогими для этой страны, по данным National Numbers:
Впрочем, другой британский портал показывает еще более высокие цифры – номер "25 В", например, обошелся покупателю в 518 480 фунтов, а не в 400 тысяч.
Автомобиль, для которого был приобретен самый дорогой номер в Британии, вполне достоин такой цены за табличку. Это Ferrari 250 SWB.
Фото: Ferrari 250 SWB с самым дорогим номерным знаком в Британии / Autocar
Известно, что в Арабских Эмиратах и еще нескольких странах Ближнего Востока, как и в городе-государстве Гонконге, номера иногда стоят дороже самих автомобилей. Поэтому неудивительно, что именно там зарегистрированы самые дорогие таблички.
Самые дорогие номерные знаки в мире:
D 5
Цена: 33 миллиона дирхам, что эквивалентно 8 983 992 долларов США
Дата: 10.10.2018
Местонахождение: Дубай, ОАЭ
1
Цена: 52,2 миллиона дирхам, что эквивалентно 14 211 042 долларов США
Дата: 17.02.2018
Местоположение: Абу-Даби, ОАЭ
Фото: номерной знак "1" / Timesofindia
0 9
Цена: 25 миллионов дирхам, что эквивалентно 6 806 055 долларов США
Дата: 07.07.2015
Местонахождение: Дубай, ОАЭ
5
Цена: 25,2 миллиона дирхам, что эквивалентно 6 860 503 долларов США
Дата: 01.02.2007
Местоположение: Абу-Даби, ОАЭ
7
Цена: 16,8 миллиона AED, что эквивалентно 4 573 668 долларов США
Дата: 20.02.2010
Местоположение: Абу-Даби, ОАЭ
9
Цена: 15,4 миллиона дирхам, что эквивалентно 4 192 529 долларов США
Дата: 10.05.2008
Местоположение: Абу-Даби, ОАЭ
Фото: владелец двух дорогих номеров Балвиндер Сахни / Cartoq.com
2
Цена: 10 миллионов дирхам, что эквивалентно 2 722 422 долларов США
Дата: 18.11.2017
Местоположение: Абу-Даби, ОАЭ
8. 28
Цена: 18,1 миллиона гонконгских долларов, что эквивалентно 2 334 632 долларов США
Дата: 02.02.2016
Местоположение: Гонконг
18
Цена: 16,5 миллиона гонконгских долларов, что эквивалентно 2 128 255 долларов США
Дата: 23.02.2008
Местоположение: Гонконг
NSW 4
Цена: 2,4 миллиона австралийских долларов, что эквивалентно 1 751 592 долларов США
Дата: 28.08.2017
Местоположение: Новый Южный Уэльс, Австралия
По текущему курсу обмена, самый дорогой номерной знак в мире стоит 251,9 миллиона гривен! А что же Украина?
Самые дорогие автомобильные номера в Украине:
Самые дешевые из особых знаков, так называемые "зеркальные", – когда впереди и сзади одинаковые цифры. Они стоят 4,4 тысячи гривен. Самые дорогие – с нулями впереди или четырьмя одинаковыми цифрами. За них просят 36 тысяч гривен, однако фактическая цена может быть гораздо выше.
- Комбинации четырех одинаковых цифр (примеры: 1111, 9999), или последовательные комбинации от 0001 до 0009 – 36 000 грн.
- Три одинаковые цифры подряд (например, 0777) или две последовательные пары одинаковых цифр (например, 1122), а также комбинации 0123 и 1234 – 12 000 грн;
- Комбинации, начинающиеся с двух нулей, а последующие цифры неодинаковы (например, 0032, 0012) – 9 600 грн;
- Комбинации, где одинаковые первая и третья цифра, вторая и четвертая цифра; или первая и четвертая цифра, вторая и третья цифра (например 1221; 1212) или три одинаковые цифры не подряд (например, 7077) – 4 400 грн.
- Номерной знак без особых сочетаний – 178,20 грн.
При этом за персонализированные номерные знаки с придется заплатить от 4000 гривен – это будет табличка с тремя символами. Каждый дополнительный символ обойдется в дополнительные 200 гривен, а максимальные 8 символов на номере будут стоить 5000 гривен.