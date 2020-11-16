Только что кто-то в Британии приобрел "бляху" с надписью "O 10" за 128 800 фунтов – это 170 000 долларов или 4 771 785 гривен. И это далеко не самый дорогой автомобильный номер!

Проданный в Бирмингеме номерной знак считается десятым из первых регистрационных табличек для автомобилей в городе. Он был присвоен автомобилю в 1902 году.

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История утверждает, что дедушка продавца был десятым лицом в очереди на номерной знак, когда их впервые начали выдавать в Бирмингеме в 1902 году. Специальная табличка, очень много значила для первоначального собственника Чарльза Томпсона и его потомков.

После смерти владельца в 1955 году автомобиль и номерные знаки были переданы Барри Томпсону – отцу продавца, а в 2017 году владельцем стал его сын. 13 ноября этого года на аукционе Silverstone номерной знак "В 10" был продан за 128 800 фунтов стерлингов.

SOLD! Our automobilia sale is under way and registration number 'O 10' has just sold for £128,800 (inc. buyers premium) after it came to market for the first time since 1902! Опубліковано Silverstone Auctions Пʼятниця, 13 листопада 2020 р.

Впрочем, эта сумма – далека от самой высокой, заплаченной за номерной знак для авто даже в Великобритании. Вот какие номера являются самыми дорогими для этой страны, по данным National Numbers:

Впрочем, другой британский портал показывает еще более высокие цифры – номер "25 В", например, обошелся покупателю в 518 480 фунтов, а не в 400 тысяч.

Автомобиль, для которого был приобретен самый дорогой номер в Британии, вполне достоин такой цены за табличку. Это Ferrari 250 SWB.

Фото: Ferrari 250 SWB с самым дорогим номерным знаком в Британии / Autocar

Известно, что в Арабских Эмиратах и еще нескольких странах Ближнего Востока, как и в городе-государстве Гонконге, номера иногда стоят дороже самих автомобилей. Поэтому неудивительно, что именно там зарегистрированы самые дорогие таблички.

Самые дорогие номерные знаки в мире:

D 5

Цена: 33 миллиона дирхам, что эквивалентно 8 983 992 долларов США

Дата: 10.10.2018

Местонахождение: Дубай, ОАЭ



1

Цена: 52,2 миллиона дирхам, что эквивалентно 14 211 042 долларов США

Дата: 17.02.2018

Местоположение: Абу-Даби, ОАЭ



Фото: номерной знак "1" / Timesofindia



0 9

Цена: 25 миллионов дирхам, что эквивалентно 6 806 055 долларов США

Дата: 07.07.2015

Местонахождение: Дубай, ОАЭ



5

Цена: 25,2 миллиона дирхам, что эквивалентно 6 860 503 долларов США

Дата: 01.02.2007

Местоположение: Абу-Даби, ОАЭ



7

Цена: 16,8 миллиона AED, что эквивалентно 4 573 668 долларов США

Дата: 20.02.2010

Местоположение: Абу-Даби, ОАЭ



9

Цена: 15,4 миллиона дирхам, что эквивалентно 4 192 529 долларов США

Дата: 10.05.2008

Местоположение: Абу-Даби, ОАЭ



Фото: владелец двух дорогих номеров Балвиндер Сахни / Cartoq.com



2

Цена: 10 миллионов дирхам, что эквивалентно 2 722 422 долларов США

Дата: 18.11.2017

Местоположение: Абу-Даби, ОАЭ



8. 28

Цена: 18,1 миллиона гонконгских долларов, что эквивалентно 2 334 632 долларов США

Дата: 02.02.2016

Местоположение: Гонконг



18

Цена: 16,5 миллиона гонконгских долларов, что эквивалентно 2 128 255 долларов США

Дата: 23.02.2008

Местоположение: Гонконг



NSW 4

Цена: 2,4 миллиона австралийских долларов, что эквивалентно 1 751 592 долларов США

Дата: 28.08.2017

Местоположение: Новый Южный Уэльс, Австралия

По текущему курсу обмена, самый дорогой номерной знак в мире стоит 251,9 миллиона гривен! А что же Украина?

Самые дорогие автомобильные номера в Украине:

Самые дешевые из особых знаков, так называемые "зеркальные", – когда впереди и сзади одинаковые цифры. Они стоят 4,4 тысячи гривен. Самые дорогие – с нулями впереди или четырьмя одинаковыми цифрами. За них просят 36 тысяч гривен, однако фактическая цена может быть гораздо выше.

Комбинации четырех одинаковых цифр (примеры: 1111, 9999), или последовательные комбинации от 0001 до 0009 – 36 000 грн.

Три одинаковые цифры подряд (например, 0777) или две последовательные пары одинаковых цифр (например, 1122), а также комбинации 0123 и 1234 – 12 000 грн;

Комбинации, начинающиеся с двух нулей, а последующие цифры неодинаковы (например, 0032, 0012) – 9 600 грн;

Комбинации, где одинаковые первая и третья цифра, вторая и четвертая цифра; или первая и четвертая цифра, вторая и третья цифра (например 1221; 1212) или три одинаковые цифры не подряд (например, 7077) – 4 400 грн.

Номерной знак без особых сочетаний – 178,20 грн.

При этом за персонализированные номерные знаки с придется заплатить от 4000 гривен – это будет табличка с тремя символами. Каждый дополнительный символ обойдется в дополнительные 200 гривен, а максимальные 8 символов на номере будут стоить 5000 гривен.