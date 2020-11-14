Новая коллекция 2020 года включает 45 моделей солнечных очков и 27 моделей оптических.

Существует только один способ бороться с силой солнечного света во время движения в любом из автомобилей Mercedes-Maybach – очки из элитной коллекции от Maybach.

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Компания, известная производством самых роскошных автомобилей, также использует свои ресурсы для создания брендовых аксессуаров, среди которых есть солнцезащитные очки ручной работы из редких и драгоценных материалов.

Коллекция Sun от Maybach Eyewear предлагает множество классических и уникальных стилей как для мужчин, так и для женщин. Каждая пара изготовлена вручную в Германии, с использованием современных и традиционных аспектов дизайна в качестве вдохновения для создания идеального каркаса. Культовый Maybach отбирал каждую пару, а также кожаные чехлы ручной работы для их хранения.

Каталог содержит и коллекцию оптических очков – не менее стильных и ценных, чем солнечные. Ознакомиться с новинками можно в онлайн-каталоге Maybach Eyewear.