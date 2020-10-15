Довоенный лимузин имеет замечательное техническое состояние, продавец указывает, что автомобиль находится "в стадии реставрации".

История марки Maybach состоит из двух периодов: довоенного и новейшего, после возвращения к жизни под эгидой концерна Daimler и в связке с брендом Mercedes в начале 2000-х. В течение первой части своей истории фирма Maybach создала около 1800 автомобилей, поэтому все машины, которые дожили до наших дней, являются подлинными раритетами.

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Продавец называет лимузин Mercedes-Benz Maybach S 600, что не соответствует действительности, поскольку автомобили 1920-1940-х годов отражались совсем иначе, а в данном случае речь идет, вероятно, о Maybach SW38 или SW42. Поскольку кузов для автомобилей тех времен чаще изготавливался на заказ сторонними мастерскими, точно определить принадлежность конкретной модели по фото довольно сложно.

Также продавец указывает, что 6,2-метровый лимузин имеет удлиненную колесную базу и скромный, для своих габаритов, мотор объемом 2,5 литра. Последний факт также не помогает в установлении идентичности модели, поскольку подобными агрегатами автомобили Maybach никогда не оборудовались. Скорее всего, такой объем мотора указан номинально, или же автомобиль был переоборудован для регистрации в Украине, после чего ему снова можно вернуть оригинальный двигатель.

Лимузин выставлен на продажу в Киеве и продавец оценивает этот коллекционный автомобиль в 120 тысяч долларов – 3 400 800 гривен. Этот же продавец предлагает еще один исторический автомобиль – ГАЗ 63 1968 года выпуска за более скромные 10 тысяч долларов, а на фото можно заметить еще пару коллекционных машин.

Фото: довоенный лимузин Maybach / auto.ria.com