Довоєнний лімузин має чудовий технічний стан, продавець вказує, що автомобіль перебуває "в стадії реставрації".

Історія марки Maybach складається з двох періодів: довоєнного та новітнього, після повернення до життя під егідою концерну Daimler та у зв’язці з брендом Mercedes на початку 2000-х. Протягом першої частини своєї історії фірма Maybach збудувала близько 1800 автомобілів, тож усі машини, що дожили до наших днів, є справжніми раритетами.

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Продавець називає лімузин Mercedes-Benz Maybach S 600, що не відповідає дійсності, оскільки автомобілі 1920-1940-х років позначались зовсім інакше, а у данному випадку мова йде, ймовірно, про Maybach SW38 або SW42. Оскільки кузови для автомобілів тих часів частіше виготовлялись на замовлення сторонніми майстернями, точно визначити приналежність конкретної моделі за фото досить складно.

Також продавець вказує, що 6,2-метровий лімузин має подовжену колісну базу та скромний, для своїх габаритів, мотор об’ємом 2,5 літра. Останній факт також не допомагає у встановленні ідентичності моделі, оскільки подібними агрегатами автомобілі Maybach ніколи не обладнувались. Скоріш за все, такий об’єм мотору вказаний номінально, або ж автомобіль був переобладнаний для реєстрації в Україні, після чого йому знову можна повернути оригінальний двигун.

Лімузин виставлено на продаж у Києві і продавець оцінює цей колекційний автомобіль у 120 тисяч доларів – 3 400 800 гривень. Цей же продавець пропонує ще один історичний автомобіль – ГАЗ 63 1968 року випуску за скромніші 10 тисяч доларів, а на фото можна помітити ще пару колекційних машин.

Фото: довоєнний лімузин Maybach / auto.ria.com