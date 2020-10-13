Насправді це замаскований під вітчизняний хетчбек "бойовий корч" для дріфту.

70-сильний хетчбек ЗАЗ Таврія-Нова далекий від того, аби іменуватись спортивним автомобілем чи, хоча б, гарячим хетчем. Однак це не заважає йому знову і знову бути основою для екпериментів народних умільців і деякі з них настільки вдалі, що можуть скласти конкуренцію Golf GTI, Fiesta ST або й BMW M3.

Також цікаво: Тюнінг ЗАЗ: найбільша фото-галерея ЗАЗ 965, 966, 968, Таврія і Lanos у мережі!

Власне, саме двигун від баварського спорткара, свапнутий під капот “Таврії”, забезпечує можливість їздити швидко, гучно, а за потреби – і боком. У Києві саме виставлено на продаж таку шалену “Таврію” з 4-літровим мотором від BMW.

Продавець вказує, що автомобіль 2001 року випуску було обладнано бензиновим мотором 4.0 V8 від BMW, під’єднаного до 5-ступінчатої механічної трансмісії. Орієнтовна потужність агрегата становить близько 285 к.с.

Разом з заміною мотора, “Таврія” отримала таку кількість модифікацій, що від основи лишилась хіба що назва і частина кузову. Більшість змін призначені для того, аби перетворити хетчбек на дріфт-кар, а отже у машини низька підвіска з особливим розвалом коліс, спартанський інтер’єр з гоночними кріслами-ковшами та каркасом безпеки і ефектний барвистий кузов типового трекового спорткара.

Загалом автомобіль вийшов не гіршим, за дріфт-кари з машин 1990-х років із гаража Кена Блока. Власник оцінив дріфтову “Таврію” у 8300 доларів або 234 500 гривень.

Фото: дріфтова “Таврія” з Бортничів / RST