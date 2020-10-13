На самом деле это замаскированная под отечественный хэтчбек "боевая коряга" для дрифта.

70-сильный хэтчбек ЗАЗ Таврия-Нова далек от того, чтобы называться спортивным автомобилем или, хотя бы, горячим хетчем. Однако это не мешает ему снова и снова быть основой для экпериментов народных умельцев и некоторые из них настолько удачны, что могут составить конкуренцию Golf GTI, Fiesta ST или даже BMW M3.

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Собственно, именно двигатель от баварского спорткара, свапнутый под капот “Таврии”, обеспечивает возможность ездить быстро, громко, а при необходимости – и боком. В Киеве как раз выставлена на продажу такая безумная "Таврия" с 4-литровым мотором от BMW.

Продавец указывает, что автомобиль 2001 года выпуска был оборудован бензиновым мотором 4.0 V8 от BMW, подсоединенного к 5-ступенчатой механической трансмиссии. Ориентировочная мощность агрегата составляет около 285 л. с.

Вместе с заменой мотора, "Таврия" получила такое количество модификаций, что от основания осталось разве что название и часть кузова. Большинство изменений предназначены для того, чтобы превратить хэтчбек в дрифт-кар, а значит у машины низкая подвеска с особым развалом колес, спартанский интерьер с гоночными креслами-ковшами и каркасом безопасности и эффектный красочный кузов типового трекового спорткара.

В целом автомобиль получился не хуже дрифт-каров из машин 1990-х годов из гаража Кена Блока. Владелец оценил дрифтовую "Таврию" в 8300 долларов или 234 500 гривен.

Фото: дрифтовая "Таврия" с Бортничей / RST