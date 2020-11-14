Нова колекція 2020 року включає 45 моделей сонячних окулярів та 27 моделей оптичних.

Існує лише один спосіб боротися з силою сонячного світла, під час руху в будь-якому з автомобілів Mercedes-Maybach – окуляри з елітної колекції від Maybach.

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Компанія, відома виробництвом найрозкішніших автомобілів, також використовує свої ресурси для створення брендових аксесуарів, серед яких є сонцезахисні окуляри ручної роботи з рідкісних та дорогоцінних матеріалів.

Колекція Sun від Maybach Eyewear пропонує безліч класичних та унікальних стилів як для чоловіків, так і для жінок. Кожна пара виготовлена вручну у Німеччині, з використанням сучасних та традиційних аспектів дизайну, як натхнення для створення ідеального каркасу. Колекція культових аксесуарів Maybach також включає шкіряні чохли ручної роботи для кожної моделі окулярів.

Каталог містить і колекцію оптичних окулярів – не менш стильних та коштовних, за сонячні. Ознайомитись з новинками можна у онлайн-каталозі Maybach Eyewear.