Щойно хтось у Британії придбав "бляху" з написом "O 10" за 128 800 фунтів – це 170 000 доларів або 4 771 785 гривень. І це далеко не найдорожчий автомобільний номер!
Проданий у Бірмінгемі номерний знак вважається десятим з перших реєстраційних табличок для автомобілів у місті. Він був присвоєний автомобілю у 1902 році.
Також цікаво: Maybach випустив величезну колекцію сонячних та оптичних окулярів
Історія стверджує, що дідусь продавця був десятою особою в черзі на номерний знак, коли їх вперше почали видавати у Бірмінгемі в 1902 році. Спеціальна табличка, дуже багато значила для початкового власника Чарльза Томпсона та його нащадків.
Після смерті власника у 1955 році автомобіль та номерні знаки були передані Баррі Томпсону – батькові продавця, а у 2017 році власником став його син. 13 листопада цього року на аукціоні Silverstone номерний знак “О 10” був проданий за 128 800 фунтів стерлінгів.
Втім, ця сума – далека від найвищої, заплаченої за номерний знак для авто навіть у Великобританії. Ось які номери є найдорожчими для цієї країни, за данними National Numbers:
Втім, інший британський портал показує ще вищі цифри – номер “25 О”, наприклад, обійшовся покупцю у 518 480 фунтів, а не в 400 тисяч.
Автомобіль, для якого був придбаний найдорожчий номер у Британії, цілком гідний такої ціни за табличку. Це Ferrari 250 SWB.
Фото: Ferrari 250 SWB з найдорожчим номерним знаком у Британії / Autocar
Відомо, що у Арабських Еміратах та ще кількох країнах Близького Сходу, як і в місті-державі Гонконгу, номери іноді коштують дорожче самих автомобілів. Тому не дивно, що саме там зареєстровано найбільш дорогі номери.
Найдорожчі номерні знаки у світі:
D 5
Ціна: 33 мільйони дірхам, що еквівалентно 8 983 992 доларів США
Дата: 10.10.2018
Місцезнаходження: Дубай, ОАЕ
1
Ціна: 52,2 мільйони дірхам, що еквівалентно 14 211 042 доларів США
Дата: 17.02.2018
Місцезнаходження: Абу-Дабі, ОАЕ
Фото: номерний знак “1” / Timesofindia
0 9
Ціна: 25 мільйонів дірхам, що еквівалентно 6 806 055 доларів США
Дата: 07.07.2015 Місцезнаходження: Дубай, ОАЕ
5
Ціна: 25,2 мільйона дірхам, що еквівалентно 6 860 503 доларів США
Дата: 01.02.2007
Місцезнаходження: Абу-Дабі, ОАЕ
7
Ціна: 16,8 мільйона AED, що еквівалентно 4 573 668 доларів США
Дата: 20.02.2010
Місцезнаходження: Абу-Дабі, ОАЕ
9
Ціна: 15,4 мільйона дірхам, що еквівалентно 4 192 529 доларів США
Дата: 10.05.2008
Місцезнаходження: Абу-Дабі, ОАЕ
Фото: власник двох дорогих номерів Балвіндер Сахні / Cartoq.com
2
Ціна: 10 мільйонів дірхам, що еквівалентно 2 722 422 доларів США
Дата: 18.11.2017
Місцезнаходження: Абу-Дабі, ОАЕ
8. 28
Ціна: 18,1 мільйона гонконгських доларів, що еквівалентно 2 334 632 доларів США
Дата: 02.02.2016
Місцезнаходження: Гонконг
18
Ціна: 16,5 мільйона гонконгських доларів, що еквівалентно 2 128 255 доларів США
Дата: 23.02.2008
Місцезнаходження: Гонконг
NSW 4
Ціна: 2,4 мільйона австралійських доларів, що еквівалентно 1 751 592 доларів США
Дата: 28.08.2017
Місцезнаходження: Новий Південний Уельс, Австралія
За поточним курсом обміну, найдорожчий номерний знак у світі коштує 251,9 мільйона гривень! А що ж Україна?
Найдорожчі автомобільні номери в Україні:
Найдешевші з особливих знаків, так звані "дзеркальні", – коли спереду й позаду однакові цифри. Вони коштують 4,4 тисячі гривень. Найдорожчі – з нулями попереду чи чотирма однаковими цифрами. За них просять 36 тисяч гривень, однак фактична ціна може бути набагато вищою.
- Комбінації чотирьох однакових цифр (приклади: 1111, 9999), або послідовні комбінації від 0001 до 0009 — 36 000 грн.
- Три однакові цифри поспіль (наприклад, 0777) або дві послідовні пари однакових цифр (наприклад, 1122), а також комбінації 0123 та 1234 — 12 000 грн;
- Комбінації, що починаються з двох нулів, а наступні цифри неоднакові (наприклад, 0032, 0012) — 9 600 грн;
- Комбінації, де однакові перша і третя цифра, друга і четверта цифра; або перша й четверта цифра, друга і третя цифра (наприклад: 1221; 1212) або три однакові цифри не поспіль (наприклад, 7077) — 4 400 грн.
- Номерний знак без особливих сполучень – 178,20 грн.
При цьому за персоналізовані номерні знаки з доведеться заплатити від 4000 гривень – це буде табличка з трьома символами. Кожен додатковий символ обійдеться у додаткові 200 гривень, а максимальні 8 символів на номері коштуватимуть 5000 гривень.