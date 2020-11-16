Щойно хтось у Британії придбав "бляху" з написом "O 10" за 128 800 фунтів – це 170 000 доларів або 4 771 785 гривень. І це далеко не найдорожчий автомобільний номер!

Проданий у Бірмінгемі номерний знак вважається десятим з перших реєстраційних табличок для автомобілів у місті. Він був присвоєний автомобілю у 1902 році.

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Історія стверджує, що дідусь продавця був десятою особою в черзі на номерний знак, коли їх вперше почали видавати у Бірмінгемі в 1902 році. Спеціальна табличка, дуже багато значила для початкового власника Чарльза Томпсона та його нащадків.

Після смерті власника у 1955 році автомобіль та номерні знаки були передані Баррі Томпсону – батькові продавця, а у 2017 році власником став його син. 13 листопада цього року на аукціоні Silverstone номерний знак “О 10” був проданий за 128 800 фунтів стерлінгів.

SOLD! Our automobilia sale is under way and registration number 'O 10' has just sold for £128,800 (inc. buyers premium) after it came to market for the first time since 1902! Опубліковано Silverstone Auctions Пʼятниця, 13 листопада 2020 р.

Втім, ця сума – далека від найвищої, заплаченої за номерний знак для авто навіть у Великобританії. Ось які номери є найдорожчими для цієї країни, за данними National Numbers:

Втім, інший британський портал показує ще вищі цифри – номер “25 О”, наприклад, обійшовся покупцю у 518 480 фунтів, а не в 400 тисяч.

Автомобіль, для якого був придбаний найдорожчий номер у Британії, цілком гідний такої ціни за табличку. Це Ferrari 250 SWB.



Фото: Ferrari 250 SWB з найдорожчим номерним знаком у Британії / Autocar

Відомо, що у Арабських Еміратах та ще кількох країнах Близького Сходу, як і в місті-державі Гонконгу, номери іноді коштують дорожче самих автомобілів. Тому не дивно, що саме там зареєстровано найбільш дорогі номери.

Найдорожчі номерні знаки у світі:

D 5

Ціна: 33 мільйони дірхам, що еквівалентно 8 983 992 доларів США

Дата: 10.10.2018

Місцезнаходження: Дубай, ОАЕ



1

Ціна: 52,2 мільйони дірхам, що еквівалентно 14 211 042 доларів США

Дата: 17.02.2018

Місцезнаходження: Абу-Дабі, ОАЕ



Фото: номерний знак “1” / Timesofindia



0 9

Ціна: 25 мільйонів дірхам, що еквівалентно 6 806 055 доларів США

Дата: 07.07.2015 Місцезнаходження: Дубай, ОАЕ



5

Ціна: 25,2 мільйона дірхам, що еквівалентно 6 860 503 доларів США

Дата: 01.02.2007

Місцезнаходження: Абу-Дабі, ОАЕ



7

Ціна: 16,8 мільйона AED, що еквівалентно 4 573 668 доларів США

Дата: 20.02.2010

Місцезнаходження: Абу-Дабі, ОАЕ



9

Ціна: 15,4 мільйона дірхам, що еквівалентно 4 192 529 доларів США

Дата: 10.05.2008

Місцезнаходження: Абу-Дабі, ОАЕ



Фото: власник двох дорогих номерів Балвіндер Сахні / Cartoq.com



2

Ціна: 10 мільйонів дірхам, що еквівалентно 2 722 422 доларів США

Дата: 18.11.2017

Місцезнаходження: Абу-Дабі, ОАЕ



8. 28

Ціна: 18,1 мільйона гонконгських доларів, що еквівалентно 2 334 632 доларів США

Дата: 02.02.2016

Місцезнаходження: Гонконг



18

Ціна: 16,5 мільйона гонконгських доларів, що еквівалентно 2 128 255 доларів США

Дата: 23.02.2008

Місцезнаходження: Гонконг



NSW 4

Ціна: 2,4 мільйона австралійських доларів, що еквівалентно 1 751 592 доларів США

Дата: 28.08.2017

Місцезнаходження: Новий Південний Уельс, Австралія

За поточним курсом обміну, найдорожчий номерний знак у світі коштує 251,9 мільйона гривень! А що ж Україна?

Найдорожчі автомобільні номери в Україні:

Найдешевші з особливих знаків, так звані "дзеркальні", – коли спереду й позаду однакові цифри. Вони коштують 4,4 тисячі гривень. Найдорожчі – з нулями попереду чи чотирма однаковими цифрами. За них просять 36 тисяч гривень, однак фактична ціна може бути набагато вищою.

Комбінації чотирьох однакових цифр (приклади: 1111, 9999), або послідовні комбінації від 0001 до 0009 — 36 000 грн.

Три однакові цифри поспіль (наприклад, 0777) або дві послідовні пари однакових цифр (наприклад, 1122), а також комбінації 0123 та 1234 — 12 000 грн;

Комбінації, що починаються з двох нулів, а наступні цифри неоднакові (наприклад, 0032, 0012) — 9 600 грн;

Комбінації, де однакові перша і третя цифра, друга і четверта цифра; або перша й четверта цифра, друга і третя цифра (наприклад: 1221; 1212) або три однакові цифри не поспіль (наприклад, 7077) — 4 400 грн.

Номерний знак без особливих сполучень – 178,20 грн.

При цьому за персоналізовані номерні знаки з доведеться заплатити від 4000 гривень – це буде табличка з трьома символами. Кожен додатковий символ обійдеться у додаткові 200 гривень, а максимальні 8 символів на номері коштуватимуть 5000 гривень.