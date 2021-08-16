Бренд Acura выпустит серию из 350 спортивных купе NSX в исполнении Type S, которые будут последними для этого поколения модели. Первый экземпляр из этих 350 был продан в шесть раз дороже цены базовой версии.

Acura NSX Type S с VIN - номером 001 был продан на аукционе Mecum в Монтерее за 1 100 000 долларов. Эти деньги направят на благотворительность.

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Владельцем особого суперкара с гибридной силовой установкой стал владелец спортивной команды Hendrick Motorsports и основатель Hendrick Automotive Group Рик Хендрик. Автомобиль с надписью 001/350 на табличке имеет пакет опций для уменьшения массы на 26 кг, который включает: керамические тормоза, крышку двигателя, детали салона из карбона.

Базовый NSX Type S стоит в США от 169 500 долларов, а с карбоновыми деталями набора Lightweight Package обойдется в 182 500 долларов. Таким образом, первый экземпляр суперкара обошелся владельцу в шесть раз дороже обычного.

NSX Type S имеет ограниченный тираж, причем с четкими квотами на рынки: покупателям в США выделено 300 машин, еще 30 машин могут купить японцы, а для остальных стран мира остается два десятка.

Версия Type S является самой продуктивной из всех NSX актуального поколения. Силовая установка на основе 3,5-литрового V6 имеет на 27 лошадиных сил и +16 Нм большую отдачу, чем у базового NSX. Общая производительность ДВС и двух электромоторов составляет 600 л. с. и 667 Нм.

Фото: Acura NSX Type S / Acura