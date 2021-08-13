Японский бренд официально представил "прощальную" версию своего среднемоторного спорткара.

Версия Type S повышает и без того превосходные показатели самого современного электрифицированного суперкара Acura NSX. Она является самым быстрым, самым мощным и лучшим серийным NSX. Будет выпущено лишь 350 NSX Type S, причем 300 из них предназначены для США, 30 – для Японии, а на остальной мир остается два десятка.

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NSX Type S 2021 года имеет обновленную внешность и улучшенную аэродинамику благодаря новым кузовным элементам, в частности заднему диффузору в стиле NSX GT3. Весь вид автомобиля намекает, что в моторном отсеке есть кое-что очень мощное. Гибридная силовая установка Type S на основе 3,5-литрового V6 увеличила отдачу на 27 лошадиных сил до 600. Крутящий момент теперь составляет 667 ньютон-метров, что на 21 больше, чем у обычных NSX.

Фото: Acura NSX Type S 2021 / Acura

Версия Type S также получила новые турбокомпрессоры от трекового NSX GT3 Evo с пиковым давлением наддува 16,1 psi вместо 15,2, а также более производительные форсунки и увеличенные интеркулеры.

Кроме того, NSX Type S имеет аккумулятор увеличенной емкости (+20%), который также имеет дополнительную мощность (+10%). Передаточное число редуктора двух электромоторов на передней оси снизилось с 10.382 : 1 до 8.050 : 1, что увеличило крутящий момент на старте. Динамические показатели для NSX Type S производитель не указывает.

Самое важное в Acura NSX Type S 2021:

Автомобиль ограниченной серии;

Самая мощная версия NSX;

Время прохождения круга на треке Suzuka Circuit в Японии на 2 секунды быстрее, чем у NSX 2020;

Модернизация силовых агрегатов включает турбокомпрессоры от гоночного NSX GT3 Evo, увеличение давления наддува на 6%, увеличение емкости аккумулятора на 20% и увеличение мощности аккумулятора на 10%;

Перенастроенная 9-скоростная трансмиссия DCT имеет на 50% лучшую реакцию переключения вверх и новый режим быстрого снижения;

Революционный спортивный гибрид SH-AWD® с вектором крутящего момента, настроенный для максимальной производительности;

Новые 5-спицевые колеса увеличивают колею спереди (+10 мм) и сзади (+20 мм);

Шины Pirelli P-Zero, специально разработанные для NSX Type S с применением передовой технологии моделирования (включает обозначение “H0” на боковине);

Новый внешний дизайн и аэродинамика для увеличения охлаждения двигателя;

Улучшенная аэродинамика включает агрессивный задний диффузор в стиле NSX GT3;

Стандартная карбоновая крыша снижает центр тяжести для лучшей управляемости;

Доступен пакет облегчения, включающий карбоновые керамические тормоза в одном из четырех цветов, карбоновую крышку двигателя, карбоновую отделку салона, что уменьшает общую массу снаряженного автомобиля примерно на 26,2 кг;

Новая матовая металлическая краска Gotham Grey придает еще более зловещий внешний вид NSX Type S, автомобиль в таком цвете кузова смогут заказать лишь 70 из 350 покупателей.

Внутренняя отделка версии Type S включает обивку Alcantara, логотип Type S на бардачке, тиснение NSX на подголовниках и контрастные швы.

Acura NSX Type S является абсолютно американским продуктом, поскольку суперкар второго поколения разрабатывался в Acura Performance Manufacturing Center (PMC) в Мэрисвилле, штат Огайо. Моторы для него собираются вручную на специализированном предприятии Anna Engine Plant, также в Огайо. За шесть лет с момента появления автомобиля второго поколения на рынке Acura продала более 2800 NSX, причем 1814 из них нашли своих владельцев в США.

Производитель обнародовал цены на Acura NSX Type S для США и открыл конфигуратор. Стоит NSX Type S от 169 500 долларов, а с карбоновыми деталями набора Lightweight Package обойдется в 182 500 долларов.