765 лошадиных сил мощности и 2,8 секунды до сотни – в этом новинка не уступает версии с закрытой крышей.

Британский бренд McLaren раскрыл подробности о своей самой горячей новинке – кабриолет 765LT Spider. Он будет выпущен ограниченным тиражом из 765 экземпляров, каждый из которых стоит 310 500 фунтов стерлингов. При этом, весь объем производства на 2021 год распродали еще до премьеры.

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765LT Spider создан на базе 720S Spider, но далеко отошел от основания. На 15% быстрее в ускорении чем 720S, на 80 килограммов легче (но на 49 кило тяжелее купе 765LT), а также на 25% лучше аэродинамической прижимной силой чем 720S Spider. Уменьшение массы удалось достичь, благодаря карбоновым креслам, кованым колесам, легкому аккумулятору, титановой выхлопной системе, а также отказу от кондиционера и радио, которые теперь входят в список бесплатных опций.

Фото: сдвижная крыша McLaren 765LT Spider / McLaren

Его 4-литровый твин-турбо V8 генерирует мощность в 765 лошадиных сил и 800 Нм, что позволяет суперкару достигать первой сотни на спидометре за 2,8 секунды, после старта, а ко второй добираться за 7,2 секунды. Таким образом, кабриолет проигрывает купе в ускорении 0-200 км/ч всего 0,2 секунды. Максимальная скорость "спайдера" ограничена отметкой 330 км/ч.

Фото: McLaren 765LT Spider / McLaren

Моторизованная сдвижная крыша – это сплошная карбоновая панель, которая складывается и раскладывается за 11 секунд на скорости до 50 километров в час. Механизм также выдает вдвое меньше шума, чем крыша 675LT Spider.