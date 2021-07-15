Автомобиль существенно отличается от концепта двухлетней давности.

Серийный Valhalla получил двигатель Mercedes-AMG V8 в составе гибридной силовой установки, вместо V6 разработки Aston Martin и Red Bull Advanced Technologies. Еще одна интересная особенность – отсутствие заднего хода в трансмиссии.

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Концепт Aston Martin Valhalla 2019 года, который на стадии разработки называли Project 003 и AM-RB 003, предусматривал гибридную силовую установку на основе собственного бензинового V6, однако до 2021 года в руководстве и структуре компании произошли значительные изменения, на пост руководителя пришел Тобиас Моерс – бывший босс Mercedes-AMG, а концерн Daimler увеличил свою долю в бизнесе британской фирмы, а следовательно и влияние на решения.

В результате основой для силового агрегата Valhalla стал 4-литровый твин-турбо V8 с плоским коленвалом, позаимствованный у Mercedes-AMG GT. Расположен он, по-прежнему, в середине шасси, а всю свою мощь в 750 сил и обороты передает на заднюю ось. Ему ассистируют два электромотора, спереди и сзади, которые развивают еще 204 сил мощности, поднимая совокупную отдачу силовой установки до 950 лошадиных сил и 1000 ньютон-метров.

В режиме электромобиля Aston Martin Valhalla становится переднеприводным, тогда как функционал гибридного режима позволяет различное распределение тяги, в некоторых ситуациях до 100% на заднюю ось. Также сзади предусмотрен дифференциал с электронным управлением.

С бензиновым V8 сотрудничает 8-скоростная роботизированная коробка передач с переключателями под рулем, разработанная специально для гибридов. А за задний ход автомобиля отвечает электромотор – такая же схема применена в гиперкаре Ferrari SF90 Stradale.

На "соке" батареи с выключенным ДВС Valhalla может проехать только 15 километров и с ограниченной до 130 км/ч максимальной скорости. В боевом же режиме гибридное спорткупе набирает первую сотню на спидометре за 2,5 секунды после старта и продолжает ускоряться до максимальных 330 км/ч. Производитель утверждает, что Valhalla может проехать Нюрбургринг за 6 минут 30 секунд, то есть быстрее нынешнего рекордсмена – Mercedes-AMG GT Black Series и его 6 минут 43,616 секунды.

Фото: серийный гиперкар Aston Martin Valhalla / Aston Martin

Гиперкар оснащен специально разработанными шинами Michelin на 20-дюймовых дисках спереди и 21-дюймовых сзади, а также карбон-керамическими тормозами. Поскольку автомобиль построен вокруг карбонового монокока, его масса составляет менее 1550 килограммов. При этом, благодаря активным аэродинамическим элементам, кузов создает 600 килограммов прижимной силы на скорости свыше 240 км/ч.

Valhalla не будет берсерком – воином, который бросается в бой без доспехов и не жалея своей жизни, – а достаточно цивилизованным викингом. Оснащение гиперкара включает, среди прочего, адаптивные матричные фары, двухзонный климат-контроль, активный круиз-контроль, мониторинг слепых зон, систему экстренного торможения и другие обязательные для современных авто системы помощи.

Производитель не назвал новых сроков вывода модели на рынок, поэтому можно считать, что старые остаются в силе. Ранее Aston Martin планировал передать заказчикам первые из 500 Valhalla, запланированных к выпуску, во второй половине 2023 года.